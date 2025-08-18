תא"ל במיל' ישי וקנין, מנכ"ל משרד מבקר המדינה, מתייחס בראיון לערוץ 7 לדיווח אודות כוונת המבקר לשגר מכתבי זימון לשורת אישים מרכזיים על מנת שאלה ישיבו לשאלות העולות מהתנהלותם סביב אירועי טבח השבעה באוקטובר.

בפתח דבריו מביע וקנין תקווה שכלל האישים שיוזמנו למפגשים ישתפו פעולה עם אנשיו של המבקר, בין השאר הוא מזכיר את הרמטכ"לים הקודמים, הלוי וכוכבי, ראש השב"כ הקודם, ראש הממשלה ואחרים, "על מנת שנוכל לשאול אותם על הדברים שעלו מתוך הלמידה שלנו את האירועים המרכזיים של השבעה באוקטובר".

באשר לטענתו של יו"ר האופוזיציה, חבר הכנסת יאיר לפיד, ולפיה לא ראוי שמי שמונה על ידי נתניהו יחקור את נתניהו, מזכיר וקנין כי מבקר המדינה נבחר על ידי כנסת ישראל ולא על ידי נתניהו ובהצבעה חשאית, "יש רק שני בעלי תפקידים שנבחרים בהצבעה חשאית על ידי כנסת ישראל, נשיא המדינה ומבקר המדינה, ולכן אלה אמירות מופרכות שמכתימות מבקר שנמצא כבר בשנה השביעית לתפקידו. ראוי לכבד את המוסד הזה שנחשב לשומר סף, לשתף פעולה במקום להשמיץ, כולל חבר הכנסת לפיד שלא שיתף פעולה עם הביקורת בזמנים שקבענו איתו".

בדבריו מדגיש וקנין כי השאלות שהועלו ויעלו הן שאלות שמתבססות על חקר ולמידה שנמשכו לאורך חודשים. "הגורמים שפנינו אליהם יצטרכו להתכונן כי שאלנו שאלות לא פשוטות עם לא מעט פרטים. הם יצטרכו לעשות הכנה ונתעקש על כך שזה יקרה בזמן הקרוב", הוא אומר ומציין כי באשר לצה"ל לצערו משרד המבקר מנסה לקבוע מועדים למפגשים עם בכירים ולא נענים ומקבלים התחמקויות מלקבוע פגישות בתירוצים שונים, גם כאשר מדובר בקצינים בכירים שכבר אינם בשירות ואינם יכולים לטעון שהשירות מונע מהם זאת.

"אם הם ייפגשו איתנו או לא, אנחנו נדע להוציא את דו"חות הביקורת, ואם הם לא ייפגשו, הם יקבלו את טיוטות הדו"חות שלנו שהם די מבוססים ותהיה להם הזכות לבוא כדי לשטוח את טיעוניהם, אבל לנו חשובות הפגישות איתם כדי שנוכל לשמוע אותם ממקור ראשון".

וקנין מדגיש כי חקירת המבקר אינה מחליפה בדיקה של ועדת חקירה כזו או אחרת, ובפועל כמעט שנתיים חלפו ולמעט המבקר אין ולא קם גוף אחר הבודק את הכשל לצד סוגיות נוספות הנבדקות וגם הן נוגעות למלחמה והתנהלותה. "יש למבקר את היכולת, האנשים הנכונים והכלים הנכונים כדי לבצע את הביקורת המעמיקה ביותר. לכשיוחלט שמקימים ועדת חקירה ממלכתית, נוכל לסיים את הבדיקה, ובעיניי בדיקת מבקר המדינה יכולה לזרז הקמת ועדת חקירה ממלכתית", הוא אומר ודוחה את הטענה שבדיקת המבקר נועדה להחליף ועדת חקירה ממלכתית או אחרת. אלה, לטעמו אמירות מופרכות וחסרות יסוד שמאחוריהם בעלי אינטרס לפגוע במעמדו של מבקר המדינה.

על האמירה שנשמעה מכיוונו של צה"ל ולפיה חקירת המבקר מפריעה לבכירי הצבא לנהל את המערכה, מזכיר המנכ"ל את חוסר שיתוף הפעולה שאיפיין את חודשיה הראשונים של המלחמה, ואכן בעקבות עתירות לבג"ץ הוצא צו ביניים שמנע חקירה במשך שנה ושלושה חודשים, ולאחר מכן סילק בית המשפט את העתירה ונקבע מתווה לניהול החקירה והבדיקה שמוביל המבקר. כעת, הוא אומר, כל שנותר הוא לכבד את המתווה שנקבע, "ולצערי הרב, בימים אלה, גם אחרי החלפת פיקוד בצבא ובשב"כ, אנחנו עדיין נתקלים בקשיים רבים. אני קורא לצה"ל ולשב"כ לכבד את החלטת בית המשפט שהורה לנו להיכנס לביקורת ולא לסכל ולשבש את ביקורת המדינה".

לטוענים שלצבא ובכיריו סיבה טובה להימלט מחקירת המבקר ש"כבר סימן" את צמרת הצבא כאחראים למחדל, משיב וקנין ומזכיר כי הוא ומנהל חטיבת הביטחון במשרד המבקר "תתי אלופים בצה"ל, צה"ל יקר לנו מאוד לא פחות מכפי שהוא יקר להם. זה לא הצבא שלהם, זה צבא של המדינה", הוא אומר ומזכיר את המשך שירות המילואים שלו גם בימי המלחמה הנוכחית ורומז "הפוסל במומו פוסל, שלא יפסלו אותנו".

וקנין מזכיר ומדגיש כי חקירת המבקר היא חקירה כוללת ולא חקירה פנימית כפי שקורה בצבא המתחקר אך ורק את הנוגע לתפקודו שלו. "כשאנחנו מפרסמים תחקיר על הנובה לא בדקנו רק את צה"ל אלא גם את המשטרה, את השב"כ, את הרשת המקומית, את שירות הכיבוי וההצלה, את כלל הגורמים. זו היכולת שלנו. צה"ל לא יכול לפרסם תחקיר על הנובה כשהוא מתחקר רק את עצמו".

באשר לדו"ח הנובה מספר וקנין כי טיוטת הדו"ח נשלחה לצבא ולכלל הגורמים הנוגעים בדבר ואלה אמורים להגיב עד סוף ספטמבר ולאחר מכן יפורסמו פרטי הדו"ח כמו גם דו"חות נוספים שיפורסמו בתקופה הקרובה, וכל אחד מהם יתייחס לסוגיה ספציפית.

על הקשר של משרד המבקר עם גורמי המשפט, אומר המנכ"ל כי הניסיון בעתירה הראשונה היה מר, כלשונו. ,היינו לבד בשטח ולא קיבלנו גיבוי מאף אחד. גם היועמ"שית הצטרפה לעתירה. היינו ממש לבד ועכשיו הסנגוריה הצבאית מנהלת קמפיין שממחזר ומעלה גרה של עתירה קודמת רק כדי לשבש את העבודה שלנו, משמיצים אותנו ומטילים דופי כאילו אין לנו את הכישורים המתאימים וכאילו אנחנו לא מקצועיים, מוטים ולא בסדר. תתייחסו בבקשה עניינית לממצאים שעולים בביקורת. יש לנו מחויבות אחת והיא לציבור ולא אליכם. משפחות של 400 נרצחי מסיבת הנובה רוצים לדעת מה קרה שם ואנחנו כותבים מה היה שם ונפרסם זאת. אף אחד לא יתחמק מזה".

באשר לטענתו של הרמטכ"ל בעבר, הרצי הלוי, ולפיה המבקר סירב להיפגש איתו, אומר מנכ"ל משרד המבקר כי "ניסינו לקבוע מספר פעמים גם איתו וגם עם הקצינים והוא באופן עקרוני לא נתן לביקורת המדינה להיכנס. נשלחו אליו טיוטות הביקורת, ומאחר ולא התקיימו פגישות הוא קיבל במעטפה סגורה את כל מה שאנחנו מפנים אליו באופן אישי. הוא צריך להתייחס לשאלות. אנחנו עושים הכול כדי לקבוע איתו פגישה. הדלת שלנו פתוחה בפני כולם בכל שעות היממה. כל מי שאומר שאנחנו מסרבים להיפגש איתו פשוט לא דובר אמת".

על תחושתו הקשה לנוכח הקושי שנערם על עבודת המבקר, אומר וקנין כי הוא "מדבר מדם ליבי כי חשוב לי שהציבור יקבל תשובה אמיתית, איך קרה למדינה שחוגגת 76 שנים עם הצבא החזק במזרח התיכון אירוע כזה בשבעה באוקטובר, כאב גדול לכולנו ולמשפחות החטופים והחללים".