שריפה פרצה היום בצהריים (שני) במבנה חינוכי של מוסדות "שיח סוד" לחינוך מיוחד ברחוב הרב דוד זריזצקי בשכונת רמות בירושלים. השריפה כובתה ללא נפגעים, אך נגרם נזק כבד למבנה.

עם קבלת הדיווח הוזנקו למקום שבעה צוותי כיבוי והצלה מתחנת מרחב 'האומה'. עם הגעתם זיהו לוחמי האש שני חדרים במבנה בוערים כליל ועשן רב וסמיך שאופף את המקום.

הצוותים החלו מיד בפעולות כיבוי מהירות ובמקביל ערכו סריקות קפדניות בכל רחבי המבנה כדי לשלול הימצאות לכודים. האירוע התרחש כאשר המבנה היה ריק מתלמידים ואנשי צוות, מה שמנע נפגעות בנפש.

השריפה כובתה והושגה שליטה מלאה באש. לא אותרו לכודים או נפגעים, אך למבנה נגרם נזק כבד. חוקרי כבאות והצלה לישראל מחוז ירושלים פתחו בחקירה לבירור נסיבות פרוץ השריפה.

מפקד האירוע רשף אבירם כהן: "עם הגעתנו זיהינו שני חדרים בוערים כליל ועשן סמיך שהתפשט לכלל המבנה. לוחמי האש פעלו במהירות ובמקצועיות לכיבוי מוקד האש ולסריקה יסודית כדי לשלול הימצאות לכודים. הפעולה המהירה מנעה את התפשטות האש וגרמה לכך שהאירוע הסתיים ללא נפגעים בנפש".