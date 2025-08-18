הפסקות חשמל ותקלות מתמשכות ממשיכות לפגוע בשגרת השירות בבסיס סיירים שבנגב.

על פי דיווחו של הכתב הצבאי דורון קדוש בגלי צה"ל, שתי פלוגות הכשרה של איסוף קרבי - קרוב ל-200 חיילים וחיילות - שהוחזרו אתמול לבסיס לאחר שהובטח להם כי החשמל חזר, מצאו עצמם שוב יום שלם ללא חשמל.

החיילים מספרים כי אין להם מיזוג ואין מים קרים לשתייה. לדבריהם, לאחר לילה שלם של אימון חזרו בשעות הבוקר לבסיס כדי לישון, אך נותרו ללא חדר ממוזג וללא אפשרות לשתות מים קרים.

בצה"ל מסרו כי מדובר בהפסקת חשמל יזומה שתסתיים בשעה 16:00, אולם בפועל ההפסקה נמשכה גם לאחר מכן. בצבא הוסיפו שכלל החיילים שוהים בחדרים ממוזגים ועם מים קרים, אך החיילים עצמם מתארים תמונה הפוכה.

לפי הדיווח, מפקד הבסיס התעקש להחזיר את החיילים לשגרת שהותם בבסיס, אולם לאחר כשבוע של תקלות ממושכות, צה"ל טרם מצא פתרון שיבטיח לחייליו חשמל ומים קרים.

ביום חמישי האחרון צה"ל החליט לפנות את בסיס סיירים ולשחרר את החיילים הביתה, לאחר שכמה חיילות התעלפו כתוצאה מהחום הכבד. מדובר בתצפיתניות בהכשרה, ששהו בתנאים קשים עקב הפסקות חשמל ממושכות.