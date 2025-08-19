איך רואה התקשורת הערבית את ההפגנות, המחאות וההשבתות הפנימיות בישראל בקריאה להפסקת המלחמה? על כך שוחחנו עם המזרחן ואיש התקשורת יוני בן מנחם.

"באמצעי התקשורת הערביים תומכי החמאס, ובראשם אל ג'זירה, היה כיסוי נרחב מאוד למחאה שהייתה בישראל בעניין החטופים, מחאה שהייתה בכ-300 מוקדים. הם העצימו והאדירו את המספרים האמיתיים של המפגינים והמזדהים עם משפחות החטופים, וכמובן הבליטו את השסע החברתי בישראל, את ההתנגדות לממשלה ואת העובדה שלטענתם יש כאן סימנים לגסיסה אפשרית של הקואליציה הנוכחית על רקע המחלוקת סביב שאלת החטופים והמבצע לכיבוש עזה או ללכת לעסקה כוללת של עצירת המלחמה בתמורה להשבת כל החטופים".

"היה סיקור מאוד אינטנסיבי ופרשנויות מאוד מגמתיות של פרשנים שנמצאים ישראל ובמדינות ערב שמתיימרים לשקף נכונה את מה שקורה בחברה הישראלית", אומר בן מנחם ואנחנו שואלים אם לסוג כזה של סיקור יש השלכות על מערך קבלת ההחלטות של חמאס.

"חמאס לא צריך את זה כדי לקבל החלטות. הם לא זזו מהעמדות ומהדרישות שלהם מהיום הראשון למלחמה, ואת זה צריך לקחת בחשבון. למעשה, כל הסיקור המגמתי הזה באמצעי התקשורת שאוהדים את חמאס זה סוג של לוחמה פסיכולוגית, מצד אחד נגד ישראל ומצד שני לעודד את הפלשתינים בעזה להחזיק מעמד מול ישראל וליצור אצל הפלשתינים בעזה, שסובלים מאוד מהמלחמה, תחושה שחמאס במצב של ניצחון. זו מטרה כפולה". למעשה הקריאה לתושבים בעזה היא החזיקו מעמד עוד קצת כי הנה אנחנו, החמאס מפוררים את ממשלת נתניהו ומביאים להקדמת הבחירות ובסופו של דבר ננצח.

לעומת מהלכי התעמולה הללו, מעיון ברשתות החברתיות ניתן להבין שהרחוב העזתי אינו "קונה" את הקמפיין של חמאס. "מובן שיש ביקורת קשה מאוד על חמאס בקרב תושבי עזה ויש הלכי רוח הפוכים מזה, אבל שום דבר לא יכול לעלות על שופר התעמולה אל ג'זירה שהוא מכונת תעמולה משומנת שעובדת 24 שעות ושוטפת את מוחו של כל העולם הערבי ולא רק של תושבי עזה. למי שמותח ביקורת על החמאס אין את הכלי הזה שישראל הייתה צריכה מזמן למצוא דרך לנטרל אותו. נוסיף לזה את ערוץ אל מיאדין הלבנוני, ערוץ התעמולה של החיזבאללה שמשדר באותו קו לטובת החמאס ונוסיף אמצעי תקשורת ערבים נוספים ונקבל שטיפת מוח טוטאלית שמתגברת על הביקורת ברשתות החברתיות".

לרוח הזו, סבור בן מנחם, יש השלכה מעשית ומיידית על מקבלי החלטות המו"מ מטעם חמאס. "הם באים בתחושת ניצחון כתוצאה מקמפיין הרעבה השקרי שבו הבעירו את העולם כולו ולא רק העולם הערבי נגד ישראל, רוח גבית שמגיעה גם מהחלטת אותן מדינות להכרה במדינה פלשתינית. כל אלה מעודדים אותם שהנה הם בדרך הנכונה לנצח את ישראל ולעצור את המלחמה".

באשר לדיווחים על התגמשות כלשהי של חמאס במו"מ אומר בן מנחם כי מדובר בהודעה כללית של חמאס אך עדיין לא התקבלה אמירה רשמית שניתן לבחון אותה ואת פרטיה. חמאס מעוניין ליצור מצג ולפיו הוא מקבל את מתווה ויטקוף, אך יש לבחון את המסמך המלא ולקבל תמונה מלאה ורק אז להעריך במה מדובר. "כרגע זה מסתמך על דיווחים בתקשורת הערבית שהם לא תמיד אמינים".

לזאת מוסיף בן מנחם וקובע כי גם אם יסכים חמאס לקבל את הצעת ויטקוף "יש כאן מלכודת לישראל כי מדובר בעסקה חלקית. הם הולכים בניגוד להחלטת הקבינט כדי להמשיך ולסחוט את ישראל, להישאר בשלטון עוד כמה חודשים, לשבש את החלטת הקבינט לכבוש את עזה כי אז יוכלו לקבל מזון, יוכלו להתחזק וצה"ל ייסוג לפרימטר ביטחוני, מה שיחזק אותם לקראת הסבב הבא של לחימה. מבחינתם יש כאן כניעה של ישראל כי לא מחזירים את כל החטופים. אם יחזירו עשרה חטופים לפי ההצעה הזו הם יוכלו לסחוט את ישראל עוד כמה שנים עם עשרת החטופים שיישארו אצלם". לכך מצטרף רווח נוסף מבחינתו של חמאס, פירוקה של הממשלה סביב המחלוקת על עסקה חלקית.

עוד מציין בן מנחם כי החמאס מתכוון לשמור את עשרת החטופים כקלף מיקוח עד להשלמת שלב שיקום עזה שגם אותו הם דורשים, כמו גם הקמת נמל ימי בחמש או עשר השנים הקרובות. החזקת החטופים האחרונים נועדה לאפשר לחמאס לוודא שאכן צעדי שיקום אלה מתגשמים. עוד הוא מזכיר את הדרישה החמאסית לשחרור בשלב ראשון של 170 מחבלים רוצחים ובהם סמלי טרור מרכזיים, כאשר היעד הוא ריקון בתי הכלא הישראליים ממחבלים שישוחררו.