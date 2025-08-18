ארגוני סביבה עתרו הבוקר (שני) לבג"ץ נגד החלטת השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, לעצור את העברת תקציבי הסיוע לארגונים. העתירה הוגשה על רקע עצירת קול קורא שתוכנן לתמוך בפעילויות חינוך סביבתי בשנת 2025.

גורמים במשרד להגנת הסביבה מספרים לערוץ 7 כי מדובר בכ-11 מיליון ש"ח שהוזרמו לאורך השנים לעמותות המזוהות עם השמאל הפוליטי, תוך שימוש בכותרת של "עמותות סביבתיות".

במשרד הדגישו, "סוף סוף יש יד שמפקחת ומבקרת. במשך שנים הוזרמו מיליונים לעמותות שמאל קיצוני בלי שקיפות מספקת. השרה סילמן עושה סדר ודואגת שכספי הציבור יגיעו למי שעוסק באמת בסביבה".

גורמים פוליטיים בירכו על המהלך, ואמרו, "מדובר בהחלטה אמיצה ונכונה. סילמן שמה סוף לשימוש הציני בכספי המדינה, ועוצרת 11 מיליון ש"ח שהיו מתבזבזים על עמותות פוליטיות במסווה ירוק".

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר לערוץ 7 כי בינואר השנה התקבלה החלטה בהנהלת הקרן לשמירת הניקיון להפעלת קול קורא לתמיכה בפעילויות חינוך בארגונים סביבתיים. עם זאת, טרם פרסום הקול הקורא הוחלט למקד מחדש את סדרי העדיפויות, בפרט לנוכח הצורך בהקצאת משאבים לשיקום אזורים שנפגעו בצפון ובדרום עקב המלחמה.

בחודש מאי עודכנו הארגונים כי לא יפורסם קול קורא לשנת 2025. הנהלת הקרן החליטה לבצע בחינה רוחבית של ההחלטות שטרם מומשו, "במטרה למקד את סדרי העדיפויות בהקצאות תקציב הקרן בשים לב לסדרי העדיפויות הלאומיים".

במשרד הוסיפו כי העתירה לבג"ץ טרם הומצאה, ותגובת המשרד תימסר כמקובל.