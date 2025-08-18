הרמטכ"ל זמיר בכנס פיקודי בעזה דובר צה"ל

כנס למידה מבצעית בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, התקיים היום (שני) באוגדת עזה בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של צה"ל.

הכנס התמקד בסיכום ראשוני ותובנות ממבצע "עם כלביא" ומבצע "מרכבות גדעון", לצד היערכות להמשך המערכה.

במהלך הכנס, הציגו מפקדים מכלל הפיקודים, הזרועות והאגפים סקירות מבצעיות ותמונת מצב עדכנית בזירות הלחימה השונות, לצד תוכניות ההמשך. לכנס הגיעו גם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, ששמעו את דברי המפקדים והביעו הערכה על הישגי צה"ל.

בסיכום הכנס אמר הרמטכ"ל כי צה"ל מצוי בעיצומה של מערכה רב-זירתית מתמשכת וחסרת תקדים. "אנחנו בעיצומה של מערכה רב-זירתית, מתמשכת וחסרת תקדים. אנחנו מצויים בנקודת מפנה במלחמה, לקראת יציאה לשלב הבא במבצע 'מרכבות גדעון', שבמרכזו העמקת הפגיעה בחמאס בעיר עזה. מטרת הכנס היא ללמוד ולקיים שיח כדי לחזק את השפה המשותפת ולהפיק לקחים להמשך המערכה. מבצע 'עם כלביא' היה מבצע היסטורי, שהוכיח שאפשר לבצע גם את הבלתי ייאמן. מבצע 'מרכבות גדעון' הוא מבצע בעל הישגים רבים, שעיצב את המציאות ברצועה, הכריע את החמאס במקומות בהם פעלנו, בנה את התשתית למהלכים הבאים וחיזק את הביטחון ליישובי הדרום".

הרמטכ"ל הוסיף, "אנחנו מתכוננים ומאשרים תכניות. עליכם לדרוך את כלל המסגרות להמשך ההתפתחויות המבצעיות. נפעל בעוצמה ובמקצועיות, כפי שעשינו עד כה. נמשיך לפעול ולייצר את התנאים לשחרור חטופינו - ניקח כל החלטה באחריות ובכובד ראש".