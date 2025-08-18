נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, הגיע הערב (שני) לבית הלבן לקראת פגישתו עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. על סדר היום של השניים - דיונים על הפסקת אש בין קייב למוסקבה.

בפתח הפגישה בחדר הסגלגל, התייצבו שני המנהיגים מול התקשורת. "אני חושב שהושגה הרבה התקדמות", אמר טראמפ והוסיף כי מדובר בכבוד גדול עבורו לארח את זלנסקי בבית הלבן.

טראמפ אמר לזלנסקי: "יש סיכוי לא רע לסיים את המלחמה באוקראינה. אני מאמין שפוטין רוצה שהמלחמה תסתיים". הוא הוסיף: "נהיה מעורבים בערבויות הביטחוניות לאוקראינה, תהיה הרבה עזרה בביטחון".

זלנסקי אמר לאחר הפגישה כי "הפגישה עם טראמפ הייתה מצוינת. אולי תהיה אחת אפילו יותר טובה בעתיד".

הפגישה מתקיימת שלושה ימים בלבד לאחר הפסגה שנערכה באלסקה בין טראמפ לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין. בעקבותיה, הפנה טראמפ את הלחץ הדיפלומטי שלו לדרישת ויתורים מצד קייב כחלק מהמהלך להסדר אפשרי.