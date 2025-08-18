חמסה עליה. בעוד חמישה ימים תחל עונת 2025/26 של ליגת העל בכדורגל ונדמה כי בית"ר ירושלים מוכנה יותר מכולן לקראת העונה הקרבה ובאה.

ארבעה חודשים אחרי שהביסה את בני ריינה בחצי גמר גביע המדינה בכדורגל בתוצאה 1:5, הערב (שני) הביסה בית"ר את הפועל חיפה בחצי גמר גביע הטוטו בכדורגל בתוצאה דומה וגדולה לא פחות - 0:5 מהדהד במשחק שנערך באצטדיון טדי שבבירה אל מול עשרות אלפי אוהדיה.

אחרי האכזבה במפעל האירופי, הקונפרנס-ליג, בו הודחה למרות ניצחון בתוצאה 1:3 על ריגה הלטבית, הוציאה בית"ר את כל העצבים על היריבה שממול בדמותה של הפועל חיפה.

חגיגת השערים הערב בטדי החלה כבר בדקה ה-28 כשמוזי בישל לקאלו את הראשון שלו בישראל. לא עברו שתי דקות והתוצאה כבר עמדה על 0:2 לזכות הירושלמים משער של הכוכב הבלתי מעורער שלה, עומר אצילי שכבש שער אדיר בבעיטה לחיבורים מחוץ לרחבה, כזו שהזכירה את ימיו הגדולים והוכיחה כי כרגע הוא השחקן הטוב ביותר בישראל.

גם הפסקת המחצית לא עצרה את הירושלמים, כאשר 3 דקות מפתיחתה, ירין לוי הצעיר כבש שער נדיר לא פחות כשאצילי הפעם היה על תקן המבשל כשבישל עם העקב ולוי הקפיץ לעצמו את הכדור ובעט מרחוק פנימה.

בדקה ה-66 הצטרף המחליף דור חוגי, שחקנה לשעבר של הפועל חיפה למסכת הכובשים ובדקה ה-74 כבש הרכש ממכבי חיפה, זיו בן שימול הצעיר את שערו השני במדי בית"ר, בבעיטת עונשין מוצלחת מ-11 מטרים.

בית"ר מביסה את הפועל חיפה בתוצאה 0:5, חמישייה שניה בעונה שרק החלה של הירושלמים שכבשו חמישייה גם לרשת היריבה ממונטנגרו במוקדמות הקונפרנס-ליג ועולה אל גמר גביע הטוטו שם תשחק מול היריב המושבעת הפועל ת"א. וכל זאת, ללא ירדן שועה המושעה ודור מיכה הפצוע. הקבוצה מהבירה מוכנה לעונה אותה תחל במשחק חוץ באצטדיון דוחא בעוד שבוע בדיוק מול בני סכנין.