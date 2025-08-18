ממצאי הדו"ח הראשוני של ועדת הבדיקה הפנימית ברכבת ישראל חושפים כי קריעת כבלי החשמל בשתי נקודות במסילת החוף בלילה שבין חמישי לשישי נגרמה מרכבת משא שהסיעה פלטות מטען שלא נקשרו כראוי. האירוע הוביל לשיבושים חמורים בתנועת הרכבות בכל רחבי הארץ.

על פי הממצאים, כנף הפלטה העליונה השתחררה במהלך הנסיעה, פגעה וקרעה את תשתית החשמל העילי בשני מוקדים - בתל אביב דרום ובכפר ויתקין - לאורך מספר קילומטרים בכל אחד מהם.

מקור התקלה אותר במטען שיצא מאשדוד, והדו"ח מצביע על כשלים אפשריים בציות לנהלי טעינה וקשירה.

בעקבות הממצאים החליט דירקטוריון רכבת ישראל למנות ועדת בדיקה חיצונית, מקצועית ובלתי תלויה, שתבחן לעומק את הגורמים הישירים והעקיפים לאירוע.

בראש הוועדה יעמוד יהודה בראון, לשעבר מנכ"ל נת"ע. לצדו יכהנו עו"ד שרית דנה, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, והמהנדס אפי כליפא, מומחה בעל תואר שני בהנדסת חשמל.

במסגרת עבודתה, הוועדה תבדוק גם היבטים רחבים יותר, בהם ניהול סיכונים, ציות ואכיפה, שירות לציבור, ניהול הסכמים ופיננסים. הוועדה תמליץ לדירקטוריון על צעדים ליישום אפקטיבי של המדיניות והפקת לקחים עתידית.

מנכ"ל רכבת ישראל בפועל, אבי אלמליח, הנחה כבר כעת על עצירה עד הודעה חדשה של הסעת מטענים במתכונת החדשה של משטחי העמסה.