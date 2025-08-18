תינוק כבן שנה נכווה הערב (שני) ממרק רותח במלון בעיר אילת.

צוותי מד"א הוזעקו למקום והעניקו לו טיפול רפואי ראשוני. התינוק פונה במצב קשה עם כוויות בדרגה ב' על כ-50% מגופו לבית החולים יוספטל בעיר.

חובשי רפואת חירום במד"א, אבי ריימונד ושמעון מיגירוב, סיפרו, "הובילו אותנו אל התינוק, וסיפרו לנו שהוא נכווה ממרק רותח. הבחנו שהוא מעורפל הכרה, וסובל מכוויות משמעותיות בכ-50% מגופו, בעיקר בחזה ובגפיים".

השניים הוסיפו: "נדרשנו לפעול במהירות - הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינינו אותו בדחיפות לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי, כשמצבו מוגדר קשה ויציב".