המשפחות אחרי הכניסה לסוריה חלוצי הבשן

קבוצת משפחות חצתה היום (שני) את הגבול לסוריה מול אלוני הבשן בניסיון להקים יישוב חדש בשם "נווה הבשן".

המשפחות, יחד עם ילדיהן, ביקשו להישאר במקום לפרק זמן ממושך. במהלך הפעילות הקימה משפחתו של יהודה דרור יהלום הי"ד פינה לזכרו ושתלה פרחים במקום.

כוחות צה"ל הגיעו לנקודה והוציאו את המשפחות חזרה לשטח ישראל. בהמשך הועברו האזרחים לחקירה במשטרה.

לאה שפר מאבני איתן, חברת תנועת "חלוצי הבשן", סיפרה לערוץ 7 כי מדובר ביוזמה שהתגבשה בחודשים האחרונים. לדבריה, "אנחנו הקמנו את התנועה באמירה שמבחינה ביטחונית זה נכון להיכנס, להקים יישובים שצה"ל ישלוט גם יותר קדימה. המשטר של ג'ולני הוא משטר טרוריסטי... ואנחנו טוענים ש-7 באוקטובר הבא יכול לעבור אצלנו בגדר מאוד מאוד בקלות אם אנחנו לא נשלוט באזור הזה".

שפר הוסיפה ממד היסטורי לדבריה, "הדבר השני זה נחלת אבותינו, נחלת שבט מנשה, חבל הבשן. בימי דוד המלך גרנו שם גם בימי בית שני, יש שם עדיין ארכיאולוגיה יהודית מתקופת בית שני ומתקופות נוספות".

בהמשך שיתפה על אופי הפעילות, "נכנסנו פחות מקילומטר מהגדר, צה"ל שולט שם, הגדר הייתה פתוחה לחלוטין. לקח בסביבות חצי שעה עד 40 דקות עד שבכלל שמו לב שעברנו את הגדר... שמנו שלט לזכרו של החייל יהודה יהלום, והמשפחה שלו מאוד מאוד התרגשה שאנחנו מנציחים את הקמת אבן הפינה".

לדבריה, החיילים שהגיעו למקום "קיבלו את פנינו, דיברנו איתם, האווירה הייתה מאוד מאוד נעימה. הם אמרו שהם מאוד בעד ארץ ישראל השלמה וכל הכבוד ואיזו פעילות מקסימה אנחנו עושים. בסופו של דבר אמרו לנו שכדאי מאוד שנצא החוצה כדי שלא נסתבך, וכך עשינו".

מהפעילים נמסר, "הבשן הוא נחלת אבותנו. אנו רואים פה את המרחבים הריקים של ארצינו שקוראת לנו לחזור ולישבה. אנו קוראים לממשלת ישראל לסלק את האויב מכל מרחבי הבשן ולאפשר לחלוצים להתיישב בהם!"

מדובר צה"ל נמסר: "מוקדם יותר היום (ב'), התקבל דיווח על מספר רכבים בהם אזרחים ישראלים אשר חצו את גדר הגבול לתוך שטח סוריה. כוחות צה"ל שהיו בנקודה החזירו את האזרחים לאחר זמן קצר בבטחה לשטח מדינת ישראל".

עוד נמסר, "החשודים עוכבו על ידי הכוחות בשטח וזומנו לחקירה במשטרת ישראל. צה"ל מדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית ומסכן את הציבור ואת כוחות צה"ל".