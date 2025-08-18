ניר צוק, מייסד וסמנכ"ל הטכנולוגיה של ענקית הסייבר פאלו אלטו, הודיע על פרישתו מהחברה ומהדירקטוריון.

צוק הקים את פאלו אלטו בשנת 2005, ונחשב לדמות המרכזית בבנייתה כאחת מהחברות המשמעותיות בתחום אבטחת הסייבר העולמי.

בשלב מוקדם יחסית העביר צוק את ניהול החברה לידי המנכ"ל ניקש ארורה, והתמקד בפיתוח הטכנולוגי. כעת הוא מסיים את פרק פעילותו בפאלו אלטו לאחר קריירה בת כמעט שני עשורים.

המהלך מגיע שבועיים בלבד לאחר העסקה הדרמטית במסגרתה רכשה פאלו אלטו את סייברארק בסכום של 25 מיליארד דולר, בעסקת מניות ומזומן שנחשבת לאחת מעסקאות הענק בתחום הסייבר.

סייברארק, שהוקמה בשנת 1999 על ידי אלון כהן ואודי מוקדי, נחשבת לוותיקה יותר מפאלו אלטו שהוקמה ב-2005. החברה מעסיקה כ-4,000 עובדים, מתוכם כ-1,000 במשרדיה בפתח תקווה.

שתי החברות נחשבות לשחקניות מרכזיות בתחום אבטחת המידע, והמיזוג ביניהן צפוי להוביל ליצירת גוף דומיננטי במיוחד בזירה הגלובלית. בפאלו אלטו צופים כי שילוב היכולות ההגנתיות והפלטפורמות של שתי החברות יציב את החברה המאוחדת בעמדת הובלה עולמית.