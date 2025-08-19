יועץ התקשורת של מנהיג ארגון הטרור הרצחני חמאס מספק פרטים נוספים על ההסכם המתגבש לשחרור חטופים.

לדבריו, המשא ומתן על השלב הכולל של ההסכם יחל ביום הראשון ליישום הסכם הפסקת האש והעסקה שבמסגרתה ישוחררו חטופים ישראלים.

הוא טען כי "חמאס מילא את חובתו כלפי העם הפלסטיני במאמץ להביא לסיום המלחמה, למרות הסחבת הישראלית, והצליח להוכיח שהוא אינו הצד שסיכל את ההגעה להסכם".

יועצו של מנהיג חמאס קרא למתווכות ללחוץ על ישראל לקבל את ההסכם, וציין כי עד כה לא התקבלו תנאים ישראלים חדשים וכל התרחישים נותרו פתוחים.

לדבריו, ארה"ב היא אחת הערבות להסכם, ואין בו סעיף המחייב את פרוק חמאס מנשקו.

טאהר אל-נונו, מבכירי חמאס, אמר כי נוסח ההסכם שעליו הסכים הארגון נמצא בנקודת אמצע בין עמדות חמאס וישראל, כפי שהועלו בסבב השיחות האחרון. הוא הוסיף כי קיימות ערבויות אמריקניות ליישום ההסכם.