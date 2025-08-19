עמיחי שינדלר שנפצע באורח אנוש בשבעה באוקטובר חזר לקיבוץ כרם שלום יחד עם רעייתו אביטל וילדיהם. בינתיים הם מתגוררים בבית זמני עד אשר ביתם, שהיה הקרוב ביותר לחומה בין כרם שלום לרפיח והותקף ביום הטבח, ישוקם.

אביטל מספרת בהתרגשות על החזרה הביתה. "יצאנו מהבית פשוט בלי כלום. ומאז עוד ועוד אנשים הציעו עזרה. אנחנו מבינים כמה אנשים רצו לשמח אותנו ולתת לנו - כדי שיהיה לנו טוב. אין על העם הזה. נאלצנו לנדוד למשך שנתיים אבל זה הבית, המקור, וחיכינו לחזור אליו".

היא מדגישה כי לא היה ספק שיחזרו לקיבוץ. "יש צד שמבקש שיהיה פה ביטחון ונוכל לשבת בסלון ללא פחד שמישהו נכנס אלינו הביתה ויש את הצד של ארץ ישראל. אנחנו מתיישבים היכן שאנחנו צריכים ומאמינים שיקרה לנו רק טוב ולכן היה לנו ברור שאנחנו חוזרים".

עמיחי מוסיף "מרגש לחזור לבית המוכר, לקיבוץ ולשבילים. זה ניצחון אמיתי שלנו על האויב שניסה להוציא אותנו מפה. החזרה שלנו היא תשובה אמיתית לטרור שהם מקווים להרוס ואנחנו פועלים לצמוח ולגדול ואני מקווה שהמלחמה תסתיים בצורה ברורה והאויב ידע שאסור לו אפילו לתכנן לפגוע בנו".