השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ביקר לאחרונה באיחוד האמירויות באופן חשאי יחד עם משלחת מדינית ונפגש עם בכירים מקומיים לדיונים בנוגע למלחמה בעזה ולהסכם לשחרור חטופים, כך דווח הבוקר (שני) בכאן רשת ב'.

לאחרונה נפגש נשיא האמירויות מוחמד בן זאיד עם ראש האופוזיציה יאיר לפיד. המפגש עורר זעם בסביבת ראש הממשלה שטרם ביקר במדינה באופן פומבי מאז נחתמו הסכמי אברהם.

אמש אישר אחד מראשי ארגון הטרור הרצחני חמאס, באסם נעים, כי הארגון הסכים להצעה לעסקה לשחרור חטופים שהוצגה לו שלשום על ידי המתווכות מצרים וקטר. בישראל אישרו כי תשובת חמאס התקבלה.

מדובר בהצעה להסכם חלקי המבוסס על המתווה שהציע השליח האמריקני סטיב וויטקוף, שלפיו ישוחררו עשרה חטופים חיים ויוחזרו 18 חטופים חללים במהלך 60 ימי הפסקת אש.

בימים האחרונים התקיימו מגעים אינטנסיביים בין חמאס למתווכות ובסביבתו של ראש הממשלה אמרו כי לא ישלול עסקה חלקית "בתנאים מסויימים".