ארגון המורים העל-יסודיים צפוי להודיע למורים שלא להגיע לימי ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים בסוף החודש, ולא להיכנס לבתי הספר עד לתחילת ספטמבר, כך דווח הבוקר (שני) בכאן רשת ב'.

על פי הדיווח, הצעד ננקט בניסיון להפעיל לחץ על משרד האוצר להגיע להסכמות, זאת על רקע איומיו של יו"ר הארגון רן ארז להחריף את מאבק המורים.

ארז צפוי להעביר את ההנחיה למורים בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא. ימי ההיערכות נמשכים בין יום אחד לשלושה, וכוללים אספות מורים, פגישות עם הורים ותלמידים, והכנות פדגוגיות לקראת פתיחת שנת הלימודים.

בשבוע שעבר הכריז ארגון המורים על סכסוך עבודה ואיים להשבית את פתיחת שנת הלימודים, בטענה לפגיעה בתנאי העבודה של המורים בסוגיית העבודה מהבית.

בארגון הסבירו כי ההכרזה על סכסוך עבודה נבעה בין היתר מביטול חד־צדדי של ההסכם מול משרד החינוך בדבר מעבר מערכת החינוך לשבוע לימודים בן חמישה ימים וביצוע שעות שהייה מהבית, ממניעת פרישה מוקדמת למורים שחוקים, ומהגבלת השתלמויות מורים הפוגעת בשכרם ובתנאי עבודתם.