שיעור שביעות הרצון מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ עומד על 40% בלבד, כך לפי סקר של רויטרס ומכון איפסוס - הנתון הנמוך ביותר בתקופת כהונתו הנוכחית בבית הלבן. בתחילת כהונתו בינואר עמד שיעור שביעות הרצון על 47%, ובסקר יולי נרשם נתון זהה להיום.

הירידה הבולטת נרשמה בקרב מצביעים היספנים, שמריבתם הצביעו עבור טראמפ בבחירות האחרונות: רק 32% מהם הביעו שביעות רצון מהמדיניות.

54% מהנשאלים הביעו דאגה ממדיניות טראמפ בנוגע למלחמה באוקראינה, וטענו כי, "טראמפ קרוב מדי לרוסיה". בנוסף עלו ביקורות על ירידה בשוק העבודה ועל מדיניות ההגירה.

בפילוח תחומים ציינו המשיבים כי 42% בלבד מרוצים מהתמודדותו עם הפשיעה, בעוד 43% אישרו את מדיניותו בנושא ההגירה.