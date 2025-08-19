בדיון בדלתיים סגורות שנערך אתמול בבג"ץ על עתירה שהוגשה נגד החלטת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לאסור על נציגי הצלב האדום לבקר את מחבלי הנוח'בה מתחו שופטי בג"ץ ביקורת חריפה ביותר על עמדת המדינה.

השופט יצחק עמית אמר במהלך הדיון, "כרגע מה שיוצא בעולם שבתי הכלא בישראל זה גואנטנמו. זה מה שמפורסם בעולם: שיש הרעבה, שעשרות אסירים מתים ממש גואנטנמו הישראלי ואתם שמים אותנו, את בית המשפט בחזית, בפרונט".

השופטת דפנה ברק ארז הצטרפה לביקורת והוסיפה, "משפחות של מחבלים גם בעזה לא יודעים על קיומם בכלא, הם אסירי איקס. אומנם הם עשו מעשים נפשעים אבל לא לדעת שהם בישראל? גם בתקופות הכי קשות לא היה מצב כזה. צו הביאס קורפוס מחייב מסירת מידע, ותמיד התנהלו מול זה. פתאום אפס מידע מועבר".

בהמשך הדיון פנתה השופטת ברק ארז לראש אגף המודיעין בשב"ס ושאלה, "אתם כזה ארגון חלש שאתם לא יכולים להתמודד עם נציג אחד בלבד של הצלב האדום מארצות הברית?".

ראש אגף המודיעין: "אפילו על הדיון הזה המחבלים בבתי הכלא מדברים והם מקווים שתאשרו לצלב האדום לבקר אותם".