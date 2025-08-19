ביסמוט ודגן בשומרון צילום: רועי חדי

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בחר לקיים את סיורו הרשמי הראשון בתפקיד - בהתיישבות בשומרון, כאורחו של יוסי דגן ראש המועצה האזורית שומרון.

השניים ביקרו בישובים, בחוות ובתצפיות הביטחוניות. בסיור השתתף יוני הישראלי יו"ר סניף הליכוד בשומרון ושותפו של יוסי דגן להנהלת "הליכוד שלי, קבוצת ההתיישבות הגדולה בליכוד".

ח"כ ביסמוט הדגיש כי הבחירה להתחיל את כהונתו כיו"ר ועדת החוץ והבטחון דווקא בסיור בשומרון היא מסר ברור של תמיכה וחיזוק.

יוסי דגן אמר לח"כ בועז ביסמוט במהלך הסיור: "אני מבקש לברך בשם כל ההתיישבות בשומרון את שותפנו היקר והאמיתי, בועז ביסמוט,שהיה והינו תמיד נאמן בכל ליבו לארץ ישראל. אנחנו עומדים מול צונאמי מדיני שמובל על ידי מפלצות בדמות אדם, מפלצות טרוריסטיות שביד אחת רוצות לשחוט יהודים וביד השנייה להשמיץ ולסכסך. מול אותן מפלצות, אנחנו אומרים: זו הארץ שלנו, ונעבוד יחד להביא את הריבונות המלאה ליהודה ושומרון. ריבונות זה צדק היסטורי - וזה גם ניצחון אמיתי במלחמה שנכפתה עלינו".

ח"כ ביסמוט הודה לדגן ואמר "נורמליזציה זה חשוב, אבל החלת ריבונות זה אפילו יותר. נעשה את זה בעזרת ה' במהרה, כי המלחמה הזו צריכה להסתיים בניצחון. החלת ריבונות זו הכרעה, זה ניצחון - ובזכות האיש הנפלא הזה, הדבר הזה יעשה, אני מעריך ואוהב אותך. הסיור הראשון שלי כיו"ר הוועדה כאן בשומרון - כי השומרון זה הבית שלי, זה חלק ממני. אני הרבה יותר בבית בשומרון מאשר בכל מקום אחר בעולם. נחיל את הריבונות בבית. זה נשמע פרדוקס למה מחכים כל כך הרבה זמן - ריבונות בביתנו, במולדתנו".