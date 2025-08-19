בחור ישיבה מ"נזר ישראל" שבמודיעין עילית נעצר אמש בשעה 1:45 לפנות בוקר בביתו באור יהודה ונלקח למעצר במתקן מיטב.

עורך הדין שלמה חדד, המייצג את העצור, מסר כי הבחור הגיש לאורך השנים דחיות שירות כחוק, ורק לאחרונה הוגדר כמשתמט.

המעצר מתרחש על רקע גל מעצרים של בחורי ישיבה בשבועות האחרונים המעורר זעם ברחוב החרדי.

לדברי גורמים במפלגות החרדיות, מדובר "בציד מכוון של תלמידי ישיבה שמטרתו לייצר אווירה של אכיפה חריגה דווקא בתקופה רגישה של דיונים סביב חוק הגיוס".

עוד טענו כי "המעצרים בשעות הלילה נועדו לייצר הפחדה ולחץ ציבורי" והזהירו כי "המשך ההתנהלות הנוכחית יוביל להחרפת המאבק מצד ההנהגה הרוחנית החרדית ולהעמקת המשבר הפוליטי".