לאחר למעלה מעשור, חברת אל על מודיעה על חידוש פעילות הקו האווירי בין תל אביב לאילת, שיחל לפעול מחדש בחורף הקרוב.

המהלך מגיע לבקשת משרד התחבורה, כחלק משיתוף פעולה שמטרתו להגביר את תדירות הקווים מאילת למרכז הארץ. על אף אתגרים תפעוליים, באל על ציינו כי מדובר בצעד חיוני לשגרת חיי תושבי העיר הדרומית.

הקו יכלול שתי טיסות יומיות - אחת בשעות הבוקר ואחת בערב - ויופעל החל מ-21 באוקטובר באמצעות מטוסי בואינג 737. מחיר כרטיס מסוג LITE יתחיל מ-139 ש"ח, ויתאפשר עם טרולי ותיק גב. תושבי אילת וחבל אילות ייהנו ממחיר מסובסד של 99 ש"ח לכיוון.

ראש עיריית אילת, אלי לנקרי, בירך על המהלך ואמר, "אני מברך על החלטת חברת התעופה אל על לשוב ולהפעיל טיסות לאילת לראשונה למעלה מעשור. זהו מהלך הכרחי לפעילותו התקינה של עורק התחבורה המרכזי של תושבי העיר. חזרת אל על משתלבת בתוכנית שאנו מקדמים עם משרדי הממשלה להסדרת טיסות סדירות, בתדירות גבוהה ובמחיר מסובסד. אני מודה לשרת התחבורה ולהנהלת אל על על השותפות בחיזוק הקישוריות והמחויבות לחוסן של אילת".