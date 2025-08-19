לישיבת הממשלה שתתקיים היום (שלישי) תובא הצעת החלטה לביצוע שינויים בהקצאת תקציב המדינה המתוכננת להמשך שנת 2025 ולשנים הבאות, זאת במקביל להצעת תוספת תקציב לביטחון.

הממשלה תאלץ לאשר את תקציב המדינה לשנת 2025 בכ-31 מיליארד שקלים נוספים בשל הוצאות המלחמה. כמעט 28 מיליארד שקלים מיועדים לתקציב הביטחון, בכללם גם 1.5 מיליארד שקלים שמיועדים לסיוע הומניטרי לתושבי רצועת עזה.

לפי הודעת משרד האוצר לא מדובר בתוספת למסגרת התקציב, אלא בשינוי סדרי עדיפויות מתוך התקציב הקיים. המהלך מבטא את מחויבות הממשלה לעקרונות של ניהול תקציב אחראי, תוך ריסון הגירעון.

השינויים כוללים תעדוף של הוצאות הנובעות ממבצע "עם כלביא" וצעדי מדיניות נוספים להאצת הצמיחה, בהם מתווה להקלת יציאת עובדים לחל"ת, הצבת מיגוניות, שיפוץ מקלטים ושיפוי לרשויות עבור הוצאות חירום.

לפי משרד האוצר, עיקר המקורות התקציביים להחלטה יגיעו מהפחתת הקצאות להסכמים קואליציוניים ומהטבות מס, וכן מהפחתה רוחבית של 3.35% בתקציבי משרדי הממשלה החל משנת 2026.