המנגו, שנחשב לאחד הפירות הפופולריים והאהובים ביותר בישראל ובעולם, הוא הרבה מעבר לנשנוש קיצי מתוק. הוא מספק חוויית טעם ייחודית, ערכים תזונתיים מרשימים, ורקע תרבותי עשיר שמלווה אותו אלפי שנים.

✅ יתרונות בריאותיים של מנגו

עשיר בוויטמינים: במיוחד ויטמין A (טוב לראייה ולעור) וויטמין C (מחזק חיסון).

נוגדי חמצון: מסייעים בהאטת תהליכי הזדקנות ומגנים על תאי הגוף.

סיבים תזונתיים: תורמים לעיכול תקין ומניעת עצירות.

ברזל ומגנזיום: תומכים באנרגיה ובמערכת הדם.

🍴 מתכונים נפוצים עם מנגו

סלט קיצי - קוביות מנגו עם אבוקדו, בצל סגול, נענע וליים.

שייק טרופי - מנגו, אננס, בננה, מעט יוגורט או חלב קוקוס.

עוף ברוטב מנגו - חזה עוף מוקפץ ברוטב מתקתק עם ג’ינג’ר ושום.

קינוח מנגו סטיקי רייס - קינוח תאילנדי עם אורז דביק וחלב קוקוס.

🤓 עובדות מעניינות על מנגו

מקורו בהודו, שם הוא נחשב ל"פירות האלים".

קיימים למעלה מ־1,000 זנים שונים של מנגו בעולם.

המנגו הוא הפרי הלאומי של הודו, פקיסטן והפיליפינים.

קליפת הפרי מכילה שרף עדין — לא מומלץ לאכול אותה.

🟢 מה עושים עם מנגו בוסר?

המנגו הבוסרי, שאינו מתוק עדיין, נחשב למעדן בפני עצמו:

אצ’אר הודי - כבישה עם תבלינים, שמן וחרדל.

סלט ירוק חריף - פרוסות מנגו בוסר עם צ’ילי, מלח וליים.

צ’טני מנגו - רוטב חמצמץ־מתקתק לצד מנות בשריות או גבינות.

חטיף חמוץ - אכילה טבעית עם מלח או פפריקה, כנהוג במקסיקו ותאילנד.

המנגו הוא פרי שמצליח לשלב בין מתיקות מענגת לחדשנות קולינרית, בין אם הוא בשל, בוסרי, טרי או מבושל. לא פלא שהוא מככב כמעט בכל מטבח בעולם.

ספרו לנו בתגובות מה השימוש שלכם במנגו.