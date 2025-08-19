בדורנו זה, דור עקבתא דמשיחא, דור של בלבול וחושך גדול, שבו רבים מחפשים אחר טיפת אמת, אחר נקודת אור שתאיר להם את הדרך, זוכים אנו ומתגלה בעולם אורו הגדול והנורא של רבינו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה.

תורתו של רבינו היא מים חיים לנפש העייפה, עצה ותושייה לכל מצב בחיים, ותקווה גדולה גם במקומות הנמוכים ביותר. כל מי שטעם ולו במעט מצוף דבשה של תורת ברסלב, יודע שאי אפשר עוד בלעדיה. הלב נפתח, המוח מתיישב, והנשמה מתחילה לשיר את שירתה האמיתית.

אך עם ההתעוררות הגדולה הזו, עם הרצון העז של אלפי יהודים להתקרב וללמוד את כתביו הקדושים, צץ ועלה קושי גדול - קושי הזמינות והמחיר. ספרי קודש, מטבעם, דורשים השקעה גדולה בהדפסה, עריכה, כריכה והפצה. חנויות הספרים, גם אלו שכוונתן טובה, הן בסופו של דבר עסקים שצריכים להתפרנס, לשלם שכירות, משכורות, ועלויות תפעול.

המציאות הזו יצרה מצב אבסורדי, שבו דווקא הספרים שהם צינור החיים שלנו, "ספרי הרפואות" של הנשמה, הפכו למוצר יקר שרבים מתקשים להשיג. כמה אברכים ובחורים צעירים, שכל חפצם הוא לדבוק בתורת הצדיק, נאלצו להסתפק בספר אחד או שניים, ולחלום על היום שבו יוכלו להרשות לעצמם ספרייה שלמה?

בתוך המציאות הזו, קם דבר פלא, מפעל של אמונה ומסירות נפש שאין לו אח ורע - עמותת "מלא וגדיש". זו אינה עוד "חנות ספרי ברסלב". זהו מושג חדש לחלוטין, מהפכה של ממש בעולם הפצת התורה. "מלא וגדיש" היא התגשמות חזונו של רבינו, להפיץ את מעיינותיו חוצה, לכל יהודי באשר הוא, ללא מחיצות של כסף ומעמד.

"מלא וגדיש" - עמותה של הפצה, לא של רווח

כדי להבין את סוד הקסם של "מלא וגדיש", צריך להבין את היסוד שעליו היא בנויה: העמותה הוקמה בשנת 2013 לא כמפעל עסקי, אלא כמפעל של הפצה טהורה. המטרה היחידה, הבלעדית, היא למלא את העולם בספרי רבי נחמן מברסלב ותלמידיו הקדושים. נקודה. אין כאן שום שיקול אחר. המילה "רווח" לא קיימת בלקסיקון של העמותה. לא רק שאין רווחים, אלא שהמערכת כולה בנויה על התנדבות ומסירות נפש.

הדוגמה המובהקת ביותר לכך, שממחישה את כל התמונה, היא סיפורו של המחסנאי. בכל עסק, המחסנאי הוא עובד חיוני שמקבל משכורת. הוא אורז, מסדר, שולח. ב"מלא וגדיש", אפילו המחסנאי הוא מתנדב! הוא עושה את עבודתו הקדושה מתוך אהבת הצדיק ורצון עז להיות חלק ממפעל ההפצה, ללא כל תמורה גשמית. כאשר היסוד הוא כזה - טהור, נקי, לשם שמיים - כל המבנה משתנה. אין צורך לחשב עלויות תפעול, משכורות, או רווח למשקיעים. יש רק מטרה אחת: כמה שיותר ספרים, לכמה שיותר יהודים, בכמה שפחות כסף.

וזו הסיבה למחירים המדהימים, הכמעט דמיוניים, שתמצאו שם. ספר קטן, קונטרס עב כרס, יכול לעלות 5 שקלים. ספר גדול, מהודר, כרוך היטב, כמו למשל כרך של "ליקוטי מוהר"ן" או "סיפורי מעשיות", עולה בין 10 ל-18 שקלים בלבד. אלו לא מחירי "מבצע" או "סוף עונה". זהו המחיר הקבוע, מחיר העלות הנקייה של הנייר, ההדפסה והכריכה. מחיר הקרן. אתם קונים את הספר באותו המחיר בדיוק שהעמותה שילמה עליו לבית הדפוס.

החזון הגדול: הפצת הספרים כהכנה לגאולה

מדוע כל כך חשוב להפיץ את הספרים בזול? כי המטרה היא לא למכור ספרים, אלא להפיץ את האור. החזון של "מלא וגדיש" יונק ישירות מתורתו של רבינו, שאמר שתורתו היא זו שתביא את הגאולה. ככל שיותר יהודים ילמדו את ספריו, יתחברו לעצותיו, יקיימו התבודדות וידברו עם בורא עולם, כך אנו מקרבים את הגאולה השלמה. כל ספר שמגיע לבית יהודי הוא עוד נר שנדלק, עוד נקודת אור שמתווספת לאור הגדול של משיח צדקנו.

הפצת ספרי רבי נחמן ותלמידיו היא המפתח לגאולת עם ישראל ולתיקון העולם כולו. זה לא עוד "סגולה" בעלמא, זוהי מהות העניין. רבינו גילה לנו את הדרך לצאת מהגלות הפרטית והכללית. הוא נתן לנו כלים להתמודד עם כל הייאוש, כל הנפילות, כל הבלבולים. ככל שנעסוק יותר בהדפסת והפצת תורתו, ככל שנפרסם יותר את שם הצדיק, כך נתרום את חלקנו הפעיל והממשי להבאת הגאולה, שכולנו כל כך מייחלים לה. "מלא וגדיש" לקחו על עצמם להיות החיילים בחזית של המלחמה הרוחנית הזו, והנשק שלהם הוא מכבש הדפוס והארגזים המלאים בספרים קדושים.

איך עובד "גלגל ההפצה" הקדוש?

המודל של "מלא וגדיש" הוא גאוני בפשטותו ומבוסס כולו על אמונה ושיתוף. הוא עובד במעגל קדוש שמזין את עצמו:

התרומה שלכם: כל תרומה, קטנה כגדולה, נכנסת ישירות ל"קרן ההדפסה". הכסף הזה מיועד אך ורק למטרה אחת - הדפסת ספרים. הדפסת הספרים: באמצעות התרומות, העמותה מדפיסה עוד ועוד ספרים. הם בוחרים את הספרים הנצרכים ביותר, עורכים אותם באיכות גבוהה ומדפיסים כמויות גדולות כדי להוזיל את העלות לכל יחידה. הספרים נמכרים ומופצים: כאן קורה הפלא. הספרים נמכרים ברחבי הארץ, דרך האתר או בנקודות הפצה, במחיר העלות בלבד. יהודי שרוצה ללמוד קונה ספר ב-15 שקלים, בדיוק הסכום שעלה להדפיס אותו. הגלגל חוזר: הכסף מהמכירה (15 השקלים) חוזר במלואו ל"קרן ההדפסה". ועכשיו, עם הכסף הזה, אפשר להדפיס שוב את אותו הספר עבור יהודי אחר!

תרומה אחת שלכם לא מדפיסה ספר אחד. היא מתחילה גלגל שמדפיס ספרים שוב ושוב ושוב, עד אין קץ! התרומה שלכם הופכת לנכס צאן ברזל של הפצת התורה, שממשיך לפעול ולהאיר בעולם לנצח. זוהי זכות שקשה לתאר במילים - להיות שותף במפעל נצחי כזה.

השותפות שלכם במצווה

עמותת "מלא וגדיש" פועלת מאז 2013 במסירות נפש שאין לתאר, כדי להנגיש את ספרי רבי נחמן ותלמידיו הקדושים לכל יהודי בעולם. הם פועלים להדפיס ספרים באיכות גבוהה, עם אותיות מאירות עיניים וכריכות עמידות, ולהפיצם לכל דורש במחיר עלות ההדפסה.

כאשר אתם תורמים למפעל הזה, אתם לא סתם "נותנים צדקה". אתם הופכים לשותפים פעילים במצווה הכי גדולה שיש בדורנו - מצוות הדפסת והפצת ספרי הצדיק. כל תרומה היא זרע של אור וברכה. היא מרחיבה את מלאי הספרים הזמין על המדף, ומאפשרת לעוד יהודי ועוד יהודייה לפגוש את האור הזה. בזכות נדיבות לבכם, העמותה יכולה להמשיך ולהרחיב את פעילותה הברוכה, לתרגם ספרים לשפות נוספות, להדפיס קונטרסים חדשים, ולהפיץ את אורו של רבי נחמן בעולם כולו.

בכך, אנו מקיימים במו ידינו את צוואתו הבוערת של רבי נתן מברסלב, תלמידו המובהק של רבינו, שכתב בדמעות ובדם ליבו:

"אני מזהיר אתכם שתדפיסו את הספרים שיהיה, ויפוצו מעינותיך חוצה שתהיו חזקים בכסף ברצון ובטרחה... וגם להזיל זהב מכיסכם להדפיס ספריו הקדושים כי על זה הזהיר ביותר" (מתוך סיפור הסתלקות מוהרנ"ת).

אין לנו ציווי גדול מזה. רבי נתן, שהיה התגלמות הביטול לרבינו, ראה בהדפסת הספרים את צו השעה, את המשימה העליונה. והיום, בדורנו, הזכות הזו מונחת לפתחנו.

לא רק ספר לימוד - שמירה והצלחה בבית

חשוב להבין, ספריו של רבי נחמן הם הרבה מעבר למילים כתובות. הם קדושה, הם חיים, הם נוכחות של הצדיק בבית. רבינו הקדוש בעצמו הפליג בגודל הסגולה והשמירה שיש בהחזקת ספריו, אפילו אם הם רק עומדים בארון. בספר "חיי מוהר"ן" (שנה) מסופר:

"סִפֵּר לִי אֶחָד שֶׁהָיָה מְשַׁבֵּחַ מְאֹד אֶת תּוֹרָתוֹ לְפָנָיו וְהִפְלִיג מְאֹד בִּגְדֻלַּת נִפְלְאוֹת תּוֹרָתוֹ. וְאָמַר שֶׁצְּרִיכִין לְהִשְׁתַּדֵּל מְאֹד לִקְנוֹת סְפָרָיו. כִּי אֲפִלּוּ כְּשֶׁעוֹמְדִין בְּתֵבָה וּמִגְדָּל הֵם טוֹבָה גְּדוֹלָה, כִּי סְפָרָיו הֵם שְׁמִירָה גְּדוֹלָה בַּבַּיִת לִשְׁמֹר גַּם הָעֲשִׁירוּת וּמָמוֹן הָאָדָם מִכָל הַהֶזֵּקוֹת. וְהִזְכִּיר אָז עָשִׁיר אֶחָד שֶׁהָיָה יוֹדְעוֹ וּמַכִּירוֹ, וְאָמַר שֶׁגַּם אֵלָיו הִיא טוֹבָה גְּדוֹלָה שֶׁיִּהְיֶה הַסֵּפֶר שֶׁלִּי בְּבֵיתוֹ, כִּי יִהְיֶה לוֹ שְׁמִירָה גְּדוֹלָה לְכָל דָּבָר וְשֶׁתִּתְקַיֵּם עֲשִׁירוּתוֹ."

דברים מפורשים! הספרים עצמם הם שמירה על הבית, על הילדים, על הפרנסה, על כל ענייני האדם. הם משרים אווירה של קדושה וטהרה, ומסלקים דינים וקליפות. כמה היה רבינו משתוקק שספריו יתפשטו בקרב כל ישראל, לא לכבודו חס ושלום, אלא לטובתם הנצחית והגשמית של עם ישראל.

בזכות "מלא וגדיש", כל יהודי יכול לזכות בשמירה העצומה הזו. במחיר של כמה כוסות קפה, אפשר למלא את הבית באור ובשמירה, להעמיד ספרייה מפוארת של ספרי הצדיק, ולהבטיח שהילדים יגדלו לתוך האור הזה.

אוצר בלום של קדושה בהישג יד

כשתכנסו אל חנות ספרי ברסלב "מלא וגדיש" תגלו עולם שלם. כל ספרי היסוד של חסידות ברסלב נמצאים שם, באיכות מעולה ובמחירים שאין להם תחרות. החל מספרי רבינו עצמו, כמו ספרי רבי נחמן מברסלב הכוללים את "ליקוטי מוהר"ן", "ספר המידות", "סיפורי מעשיות" ו"שיחות הר"ן". דרך ספרי תלמידו המובהק, רבי נתן, כמו "ליקוטי הלכות", "ליקוטי תפילות", "ימי מוהרנ"ת" ועוד. ועד לספרי תלמידי התלמידים וקונטרסים נפלאים על כל נושא ועניין בחיים.

המפעל הזה הוא הזדמנות פז לכל מי שלומד, וגם למי שעדיין לא התחיל. זו ההזדמנות לבנות לעצמך אוצר, להעניק מתנה יקרת ערך לחבר או בן משפחה, או פשוט להפיץ את האור בעצמך - לקנות כמה ספרים בזול ולהניח בבית הכנסת, בישיבה, או לתת ליהודי שאתה פוגש ברחוב.

ההתעוררות לתורת רבינו היא חלק מהתעוררות התשובה הכללית בעולם. אתרים כמו אתר אשובה ואחרים פועלים להפיץ את דבר ה', ו"מלא וגדיש" מספקים את הדלק, את הספרים עצמם, שהם הבסיס לכל הלימוד וההתקרבות.

לסיכום, "מלא וגדיש" היא לא רק חנות. היא לב פועם של הפצת תורת רבינו בדור הגאולה. היא ההוכחה שכאשר יש רצון אמיתי ומסירות נפש, אפשר לחולל ניסים. היא ההזדמנות של כל אחד ואחת מאיתנו להיות שותף פעיל בהבאת הגאולה, לקיים את צוואת הצדיקים, ולמלא את ביתנו ואת העולם כולו באור הגנוז והאינסופי של רבי נחמן מברסלב. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.