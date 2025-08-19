בנט: שילוב החרדים הפך להיות צורך קיומי דוברות

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התריע כי שילוב הציבור החרדי במערכות החינוך, הכלכלה והביטחון הפך לעניין קיומי. לדבריו, ללא מהלך כזה בשנים הקרובות "לא תהיה מדינת ישראל, ולא רק בגלל הצבא".

בנט הציג תחזית לפיה בתוך שני עשורים, ארבעה מתוך עשרה יהודים בישראל יהיו חרדים, מה שיביא לירידה משמעותית במספר המשרתים והמפרנסים לעומת מספר הנהנים מהמערכת.

הוא הזהיר כי המשך המצב הנוכחי יוביל להעלאת מס ההכנסה השולי עד לכ-66% - מה שעלול להביא לעזיבת ישראלים ולקריסת המערכת הכלכלית.

עוד ציין כי חסמים כלכליים מובנים מונעים מחרדים רבים לצאת לעבודה, וכי הדבר נובע ממבנה פוליטי המשמר את התלות במפלגות החרדיות. בנט קרא למעבר לחינוך ממלכתי-חרדי הכולל לימודי ליבה, לביטול ההטבות למי שאינו עובד, ולהקמת מסלולי הכשרה מקצועיים מותאמים. בנוסף, הדגיש את הצורך בהחלת שירות חובה לכלל האוכלוסייה - חרדים וערבים כאחד.