קבוצת חיילים דתיים מגדוד 77 של חטיבת השריון פנתה במכתב חריף אל מפקד הגדוד, סא"ל דן גולדשטיין, ואל רס"ר הגדוד, יהודה עזרא, בעקבות נופש גדודי שבו השתתפו.

לדברי החיילים, אף שהתרשמו מההשקעה הכללית בנופש, הם חוו פגיעה קשה לאחר שההתחייבויות לשמירה על אורח חייהם לא מולאו בפועל. "הובטח לנו כי ההפנינג הגדודי יתקיים בהפרדה ותוך שמירה על אורחות חיינו, ונפגענו קשות כשגילינו כי מדובר היה בהבטחות שווא", כתבו.

החיילים טענו כי האירוע לא נערך בהפרדה כפי שהובטח, וכי חיילות הסתובבו בלבוש שאינו תואם את אורח חייהם הדתי. "דבר זה פגע קשות באמונתנו, בערכינו ובאורח חיינו. ציפינו מהגדוד - האמון על ערך הרעות - שידאג לצרכים של חיילים שומרי מצוות. במקום זאת, יצאנו עם תחושת פגיעה וצביטה בלב בשל חוסר האמון שנוצר".

את המכתב חתמו עשרות חיילים מהגדוד, שדרשו ממפקדיהם תגובה הולמת למצב. "אנו מצפים לתגובה מתאימה", סיכמו.

גורם המעורה בפרטים הסביר לערוץ 7 כי גדוד 77 קיים באחרונה רענון דו-יומי במלון דן בירושלים, וכי הובהר מראש לחיילים שעליהם להקפיד על לבוש מכבד.

לדבריו, "ביום הראשון התקיים יריד גדודי ברחבה הסמוכה לבריכה - אך לא צמודה לה - כדי לאפשר למי שאינו מרגיש בנוח להימנע משהייה בקרבת הבריכה. היריד כלל דוכני מזון ומתיקה, וכן אטרקציה של אמבטיית קרח שנערכה בלבוש מלא ובהפרדה בין בנים לבנות, אך ללא מיסוך".

הוא הוסיף כי "במקור נמסר לחיילים כי יוקצה זמן רחצה נפרד לנשים ולגברים בבריכת המלון, אולם הדבר לא התממש בפועל בשל מגבלות תפעוליות והיותו של המתקן אזרחי. נעשו מירב המאמצים לשלב את כלל החיילים באופן מכבד וראוי. לא הייתה כוונה לפגוע או לגרום אי-נוחות. לאחר האירוע התקיימה שיחה עם החיילים בה הסביר רס"ר היחידה את הסיטואציה".

מדובר צה"ל נמסר לערוץ 7: "צה"ל מצר על המקרה ועל אי-הנעימות שנגרמה לחיילים, ומדגיש כי הנושא מוכר ויופקו ממנו לקחים. האירוע נועד לאפשר הפוגה חווייתית ללוחמים, ולא נעשה מתוך כוונה לפגוע".

בארגון "חותם" מסרו בתגובה: "כפי שהתרענו בוועדת החוץ והביטחון - שומרי המצוות בצה"ל אינם יכולים לשרת כהלכה בשל העדפת סדר יום פמיניסטי. אין כל היתכנות לגיוס חרדים לצה"ל כל עוד לא נשמרת קדושת המחנה".

עוד הוסיפו: "אנו קוראות לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולרמטכ"ל אייל זמיר לתעדף גיוס גברים שומרי מצוות, לסגור את יחידת יוהל"ם ולחזק את הצביון היהודי בצה"ל - למען ביטחון ישראל".