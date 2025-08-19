נתונים חדשים של חברת שבא - המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית בכרטיסי חיוב - מצביעים על ירידה חדה בסך ההוצאות באשראי ביום ראשון האחרון בעקבות יום העצירה והשביתה.

לפי הנתונים, סך ההוצאות שנרשם באותו יום עמד על כ-2.081 מיליארד ש"ח - ירידה של 7.5% לעומת יום ראשון שקדם לו שבו ההוצאות הגיעו ל-2.249 מיליארד ש"ח.

הפגיעה המשמעותית ביותר נרשמה בענפי המסחר והצריכה, שבהם שיעור הירידה עלה באופן ניכר על הממוצע הכללי. בתחום ההלבשה וההנעלה נרשמה ירידה של 16.6% בהוצאות, ובענף המסעדות, בתי הקפה והמזון המהיר ירידה של 13.6%.

גם תחום חנויות הפארם והקוסמטיקה הציג ירידה חדה של 14.9% לעומת השבוע שקדם, ואילו בענף החשמל והאלקטרוניקה נרשמה ירידה של 11.1%. את הירידה החדה ביותר רשם תחום המעדניות, הקצביות, חנויות הדגים והמאפיות - עם צניחה של 21.9% ברכישות.