נהג המשאית שנהרג אתמול (שני) בבוקר בתאונת דרכים בכפר יונה הוא תושב העיר שמעון פרץ, בן 61.

מהחקירה עולה, שנגרר המשאית הדרדר ופגע בו. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים לניאדו בנתניה ושם נקבע מותו.

אחיינו דניאל ספד לו: "דוד שמעון היקר, איזה אסון נפל עלינו. תמיד נזכור אותך בתור האיש הכי שמח בעולם, שתמיד כאן כדי לעזור או לתת מילה טובה. תודה על החלק שלקחת בחיים של כל אחד מאיתנו. לא סתם אומרים שאלוהים לוקח אליו את הטובים. כנראה שהיה חסר לו אס רציני שם למעלה. אוהבים מתגעגעים ובעיקר לא מאמינים".

אחיינו יניב ספד לו: "יום עצוב. אח של אבא שלי ומי שהיה לנו ה-דוד, האריה של המשפחה - נהרג בתאונה קטלנית בכניסה לכפר יונה. אין להסביר את גודל האובדן והטרגדיה. שמעון היה לי לאח גדול בעולם אכזר, לקרן אור בעולם חשוך. תודה על מי שהיית בשבילי דוד שמעון".

פראמדיקית מד"א שרה מירזייב, סיפרה:"הגבר שכב בסמוך ל-2 המשאיות כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלה רב מערכתית. תוך כדי הטיפול הרפואי העלנו אותו לניידת טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש, תוך כדי פעולות החייאה."