הבאגר של אברהם אזולאי צילום: באדיבות המצלם

הבאגר של לוחם המילואים אברהם אזולאי הי"ד, שנפל בעזה, חזר אתמול (ב') להרוס בתים ברצועת עזה, קרוב למקום שבו נפל.

מדובר על הבאגר האישי שקנה אזולאי מכספו וכעת משמש לוחמים נוספים. כזכור, סיפר אחיו מרדכי לערוץ 7 כי עם פרוץ המלחמה, קיבל אברהם החלטה לעזוב את עבודתו ולהצטרף לפעילות ההנדסית בעזה. "זה חצי סגר לו את העסק, אבל היה לו ממש חשוב. הוא קנה באגר מכספו האישי. הוא הרס אלפי בתים יחד עם חברים - בהתחלה עם צוות אוריה ואחר כך עם הבאגר שלו. היה לו ממש חשוב להרוס את עזה, הוא הרגיש שזו השליחות שלו. הוא עשה את זה בכל הכוח".

"אברהם אחי היה גיבור", הוסיף מרדכי, "הוא הרס מאות בתים בעזה, זו הייתה המטרה שלו במלחמה - להרוס לאויב את הבתים, שלא יהיה להם לאיפה לחזור. היה שם מארב מאוד קשוח, לא הצליחו לחפות עליהם, ולצערנו אברהם נפל לאחר מאבק עם מחבלים. הוא היה לבד במשך דקות ארוכות. כמו שאנחנו מכירים אותו - תמיד היה גיבור. ברוך השם, בזכות הגבורה שלו לא הצליחו לחטוף אותו".