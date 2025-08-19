ח"כ משה סולומון (הציונות הדתית) הביע הבוקר (שלישי) עמדה פתוחה בנוגע לאפשרות של ריצה משותפת עם עוצמה יהודית בבחירות הבאות - גם אם בראשות יו"ר המפלגה איתמר בן גביר.

בתשובה לשאלה האם יהיה נכון שבן גביר יעמוד בראש איחוד שכזה, אמר: "אישית אני לא פוסל שום מיזוג כזה או אחר במחנה הלאומי. ככל שנעבוד יחד, זה דבר בריא וטוב... אני לא פוסל שום דבר", אמר בראיון ל-N12.

סולומון הוסיף כי "אני מעריך ומכבד את כל הצדדים. אני לא יודע מה יהיה, ואני גם לא ראש מפלגה - כך שלא אני אחליט. אבל אני לא מתנגד לשום דבר של מיזוגים ואיחודים".

על העסקה עם חמאס אומר סולומון כי הוא לא פוסל הליכה ל"עסקה כוללת" שמחזירה את כל החטופים בתמורה לסיום המלחמה. "השיח עם חמאס... אנחנו מדברים עם אנשים אכזריים שאין להם שום רצון להחזיר את החטופים". אתה מוכן ללכת לעסקה שמחזירה את כולם בתמורה לסיום המלחמה? "כן. אני מוכן גם לשלם על כך מחיר. אני מוכן לשלם על הפוגה, אני מוכן לשלם על חלק מהשיקום, אני מוכן לשלם על כל מיני דברים נוספים, אבל ברור לחלוטין שאנחנו חייבים לעמוד במטרות המלחמה שלנו, כלומר, השמדת חמאס ושלילת כל היכולת הצבאית והשלטונית שלו".

"אם המחיר הוא סיום מלחמה וברור לחלוטין שלא תהיה לחמאס שליטה ברצועת עזה, לא צבאית ולא שלטונית, יש מה לדבר, במחיר של להחזיר את כל החטופים בעסקה אחת ובפעימה אחת", המשיך חה"כ מהציונות הדתית. "ברגע שאנחנו משיגים את זה, אני מוכן ללכת על עסקה מלאה שמשיבה את כל החטופים ולשלם בגלל זה מחירים".