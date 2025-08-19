השר לוין: ההתנהגות של ח"כ גוטליב - נזק אדיר לליכוד דוברות (תמונה: אוליבייה פיטוסי, פלאש 90)

שר המשפטים, ח"כ יריב לוין (הליכוד), יוצא במתקפה חריפה נגד ח"כ טלי גוטליב ממפלגתו, בעקבות התבטאויותיה כלפי מאבטחים בבית המשפט.

"זו לא דרכנו! הזדעזעתי מההתנהלות המבישה של ח"כ טלי גוטליב כלפי המאבטחים בבית המשפט, ואני מגנה אותה בכל תוקף. השוואת המאבטחים, שרובם המוחלט יוצאי יחידות קרביות, ל'יודנראט' וכינוי שלהם כ'בהמה', לא רק שלא תורם למאבק, אלא שהוא חרפה גדולה, זילות השואה וההפך הגמור מהמסר שחבר כנסת צריך להעביר לציבור ולדור הצעיר. ההתנהגות הזו עומדת בסתירה לערכי תנועת הליכוד לאורם גדלתי והתחנכתי", אמר לוין.

לוין הוסיף כי גם אם יש לו ביקורת כלפי מערכת המשפט, אין להשליך אותה על המאבטחים: "כמי שהביא למודעות ציבורית את נושא האכיפה הבררנית הנוראה המשתוללת כאן, הבעתי לא פעם את עמדתי הנחרצת בעניין העוול שנעשה ליונתן אוריך. אבל, מאבטחי בית המשפט הם לא האחראים למצב הזה!"

ח"כ טלי גוטליב מוצאת בכוח על ידי משמר בית המשפט יאיר אלטמן, חדשות 14

בהמשך דבריו התייחס לוין גם להתנהלותה הציבורית והפוליטית של ח"כ גוטליב: "ההתנהגות של ח"כ גוטליב, חוסר הכבוד שלה וחוסר הקולגיאליות כלפי ראש הממשלה, שרים וחבריה לסיעה, ההשתלחויות שלה בחברי ליכוד נאמנים שנשאו על גבם את התנועה בימיה הקשים, והפרובוקציות שנעשות על ידה כשיטת עבודה, כל אלה עושים נזק אדיר לליכוד כשאנו בפתחה של שנת בחירות. במו ידיה היא מרחיקה מאיתנו ציבורים רבים."

לדבריו, דבר זה קורה דווקא בשעה שהליכוד מושך אליו תומכים חדשים: "כל זה קורה דווקא כאשר מדי יום שוקלים להצטרף אלינו עוד רבים, שהמאבק הממושך שאני מנהל, לרבות בעניין מינוי נשיא בית המשפט העליון, חשף בפניהם את האמת על מערכת המשפט."

לוין תיאר את מחויבותו האישית לתנועה: "גדלתי על ברכיו של מנחם בגין ז"ל. הצטרפתי לליכוד לפני 34 שנה מיד עם שחרורי משירות חובה. לא עשיתי זאת ערב פריימריז רק כדי להיכנס לכנסת. פעלתי יותר משלושה עשורים בנחישות, בנחרצות ומתוך כבוד ומחויבות מוחלטת לדרך הליכוד, ולחברות וחברי התנועה."

עוד הוסיף: "אמשיך לפעול בדרכנו ללא מורא, תוך מתן גיבוי לראש הממשלה ולחבריי בממשלה ובכנסת, איש איש בעשייתו החשובה. הקיצונים בקפלן לא הרתיעו ולא ירתיעו אותי. גם הקמפיינים המכוערים נגדי, שנעשים ממניעים אישיים צרים בשם הימין כביכול, לא יזיזו אותי מדרכי כשליח נאמן לדרכה של תנועת הליכוד."

את דבריו חתם בפנייה ישירה לח"כ גוטליב: "ח"כ גוטליב - תפסיקי לבייש אותנו! תתנצלי!"