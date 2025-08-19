שוקלים גם אתם להתחיל לייצור חשמל מהשמש? אתם לא לבד. בשנים האחרונות ישראלים רבים, בעלי בתים פרטיים, בעלי משקים במושבים, חקלאים בעלי עסקים ומוסדות רבים בוחרים להתקין מערכות סולאריות וליהנות מחשמל נקי, חיסכון מתמשך, והכנסה נוספת פסיבית. מדובר בלא פחות ממהפכה שקטה על גגות המדינה.

עלייה חדה בהתקנות: אך עוד דרך ארוכה ליעד

בהתאם לנתונים שפורסמו ב־ישראל היום , בשנת 2024 נוספו בישראל כ־6,500 מערכות סולאריות חדשות, מדובר על עלייה של כ־14% לעומת השנה הקודמת. מרבית ההתקנות הן על גגות פרטיים, אך גם בעלי חממות, מחסנים ומבנים מסחריים נהנים מהשינוי.

למרות העלייה המרשימה, סך כל המערכות הביתיות המותקנות עומד על כ־30,000 בלבד, עדיין רחוק מיעד הממשלה: 100,000 גגות סולאריים עד שנת 2030. ולכן המדינה ממשיכה לעודד את הישראלים להתקין מערכות סולאריות גם באיזורים עירוניים, ההטבה נקראת "פרמיה אורבנית", מדובר על תוספת תעריפית של כ-12%, 6 א"ג בעבור כל קוט"ש מיוצר הנמכר לחח"י (חברת החשמל).

היעד הלאומי: 30% אנרגיה מתחדשת עד 2030

מדינת ישראל שמה לעצמה מטרה שאפתנית: להגיע ל־30% ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות עד סוף העשור. כאשר עיקר היכולת להגיע ליעד תלויה באנרגיה סולארית: הפתרון הזמין והנפוץ ביותר כיום.

לפי דו"ח עדכני של משרד האנרגיה, נכון לסוף 2024 ההספק המותקן של אנרגיה מתחדשת עומד על כ־6,700 מגה-וואט, המהווה כ־42% מההספק הנדרש כדי לעמוד ביעד. לצורך השוואה, קצב ההתקנה הנוכחי הוא כ־1,000 מגה-וואט לשנה, בעוד שבפועל נדרשת האצה משמעותית של כ־1,400 מגה-וואט בשנה כדי לעמוד ביעד.

אילוסטרציה צילום: iStock

למה יותר ישראלים בוחרים להתקין מערכת סולארית?

חיסכון מיידי וארוך טווח : מתקיימת הפחתה משמעותית בחשבון החשמל, עם החזר השקעה בתוך מספר שנים בודדות ובמיוחד כאשר מדובר על נכס הנמצא בעיר הזכאית לפרמיה אורבנית.

ייצור הכנסה נוספת פסיבית : מערכת שמייצרת יותר מהצריכה הביתית מאפשרת למכור את העודפים לחברת החשמל.

תרומה לסביבה : צמצום פליטת מזהמים, חלק מהמאבק במשבר האקלים.

השבחת ערך הנכס : נכסים עם מערכות סולאריות נתפסים כאיכותיים וחסכוניים יותר, כאשר תרצו למכור את הנכס אתם למעשה מוכרים אותו יחד עם המערכת, ממש כמו יחידת דיור בבית, עם ההבדל הקטן שפה אין התעסקות עם דיירים, השמש עובדת מהזריחה ועד השקיעה.

תמיכה ממשלתית : פטור מהיתר בנייה עד 22.5 קילוואט, תהליך מקוצר, והכרה במסים על ההשקעה. במסגרת המסלול הירוק (מנגנון מואץ שחברת החשמל מפעילה עבור לקוחות פרטיים ועסקיים, שמאפשר להתקין מערכת סולארית על הגג ולקבל חיבור לרשת החשמל תוך פרק זמן קצר במיוחד, וללא בירוקרטיה מסורבלת)

לא רק על הבית: גם על חממות, מחסנים וחניות

אם בעבר היה נדמה שמערכות סולאריות מיועדות רק לגגות של בתים פרטיים, היום המציאות שונה לחלוטין. מערכות אלו מותקנות בהצלחה על חממות, גגות של מבנים חקלאיים, מחסנים תעשייתיים, רפתות, לולים, חניות מקורות ואפילו שטחים פתוחים.

