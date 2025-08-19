יוסי לוי, קצין במילואים, הגיב בחריפות לכתבה ששודרה אמש בערוץ 12 ובה הוצגו צעירים חרדים שאינם מתגייסים לצה"ל והיום הם מתפרנסים בעולם העסקים.

"צפיתי אמש בכתבה של אלי הירשמן בערוץ 12, בה התראיינו מס' "חרדים", שלא לומדים תורה ומסבירים מדוע אינם מתגייסים לצה"ל. אבי מורי, בתחילת הדרך, היה נגד הגיוס שלי לצה"ל", כתב יוסי לוי.

"רוב אחיי וגיסיי, אף הם טרחו לציין עד כמה אני שוגה בהחלטתי האווילית. למורת רוחם של המתנגדים, כולם חזו כיצד ניתן לשרת ולשמור על אורח חיים דתי יותר טוב בפער מהיום בו התגייסתי".

"בחורים שכל תכליתם הוא 'העסק שלהם שיפגע', או 'הצבא שיקלקל את הזהות החרדית שלהם' עם 0 אחריות למצבה הבטחוני של מדינת ישראל או ל 400,000 משרתי המילואים (בשונה מלומדי התורה האמיתיים), הם הם המזיקים הגדולים ביותר להשקפת העולם החרדי.

מולם חובה להפעיל כל סנקציה אפשרית וכל כלי אכיפה לגיטימי. אני מבין את המקום שלהם, זוכר היטב את הניתוק הגדול מאתגרי העם היהודי בציון, אולם לא מוכן לקבל זאת כחברה, כחרדי, כמילואימניק, כמי שנשא שכול על גביו לכל אורך המלחמה, עד כאן".