ח"כ טלי גוטליב מוצאת בכוח על ידי משמר בית המשפט יאיר אלטמן, חדשות 14

אחרי שחברת הכנסת מהליכוד פרסמה פוסט משתלח בשר המשפטים יריב לוין, שענה לה בסרטון תקיף משלו, גם איש הימין ברל'ה קרומבי לא נותר חייב ובחר לתקוף את גוטליב במילים חריפות.

"אני רואה שגב' טלי גוטליב יצאה בקמפיין מתוזמר נגד יריב לוין", כתב קרומבי. "מישהו יכול לספר לי אולי מה טלי גוטליב עשתה בקדנציה הזו בכנסת חוץ מפרובוקציות, ראיונות צעקניים וצילומי סרטוני טיקטוק? מישהו מכיר אולי הצעת חוק אחת שהגברת גוטליב העבירה? אחת בלבד לפחות? שאילתא אחת רצינית שהגישה? תקנה אחת שיזמה? מהלך אחד שלה בועדות הכנסת? תיקוני חקיקה, הצעה לסדר, משהו?".

‏"מישהו יכול לספר מה הייתה העשייה הפרלמנטרית של הגברת גוטליב שעסוקה כל היום בביקורת על כל אנשי הימין, על השרים, על הח"כים שפועלים בועדות, בזמן שהיא חושבת שתפקידה להיות כוכבת טיקטוק רעשנית במקום לעבוד בשבילנו?

‏"נמאס מכותרות ויח"צ. נמאס מצעקות במקום עבודה רצינית. שבענו די מכוכבי תקשורת רעשנים שמגיעים לעשות פרובוקציות וחושבים שהם עדיין כוכבי תקשורת. שבענו מאנשים שלפני דקותיים היו בשמאל ודיברו נגד ראש הממשלה והליכוד ועכשיו כבר מספרים שלנו שרק הם ימנים וכולם כולם חוץ מהם לא בסדר - וגם בתור אנשי ליכוד ממשיכים לפעול בכל הזדמנות נגד ראש הממשלה.

‏בסיום הפוסט סיכם קרומבי, "נמאס מכוכבי טיקטוק. צריכים פרלמנטרים רציניים שמגיעים לעבוד קשה ולפעול בחריצות ובעקשנות אידיאולוגית לטווח הארוך. כמו יריב לוין למשל".