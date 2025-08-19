האחות שני ירושלמי דוברות

בבית העלמין ירקון התכנסה היום (שלישי) משפחתה של עדן ירושלמי הי"ד לציין שנה לרציחתה. עדן נחטפה בחיים בשבעה באוקטובר ממסיבת הנובה ונרצחה בשבי החמאס.

מאי, אחותה של עדן, פתחה את דבריה בכאב: "רוב האנשים מכירים אותך כ‘עדן, בת 24 מתל אביב, חטופה לשעבר שגופתה הוחזרה’ - אבל אני רציתי שכולם יכירו אתך באמת: בחורה יפהפייה עם מבט חודר, מלאה בתשוקה לחיים ואנרגיה אינסופית".

"אני בוחרת להמשיך לחיות בדרכך", אמרה מאי, "באהבה ובשמחה. אני לא אפסיק להרגיש אותך איתי. לעד ארים את עיניי למעלה".

האחות שני ספדה: "עדן שלי, את הגיבורה שלי. בזכותך אני כבר לא מפחדת מכלום - שום דבר לא ישתווה למה שאת עברת".

"למדתי כמה חזקה האהבה", היא הוסיפה, "כמה משפחה היא הדבר החשוב מכול, וכמה טוב יש בעולם. פגשתי אלפי אנשים שאהבו אותך מבלי שהכירו אותך".

"יש לי משאלה אחת", הוסיפה שני בסוף דבריה, "תני לי להרגיש אותך איתי בכל מקום עד שייפגשו שוב הנשמות שלנו".

כרמית, דודתה של עדן, סיפרה על ילדה שופעת שמחת חיים, חיבוק ואופטימיות: "חסרונך מורגש בכל מקום - בחגים, בארוחות, בשגרה".

לצד הכאב, הדגישה הדודה כרמית את החובה להמשיך בדרכה: "את משאירה לנו מתנה - את הזיכרון שלך. את מלמדת אותי גם עכשיו לבחור באור, לא לתת לזמן להשכיח. מבטיחה להמשיך לספר עלייך - ולא לוותר עלייך לעולם".