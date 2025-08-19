רכבת ישראל הודיעה בצהריים (שלישי) כי החל ממחר ועד יום שלישי הבא תיסגר תחנת רכבת השלום בתל אביב, וכי תנועת הרכבות בעיר תופסק.

לפי ההודעה, לא יתאפשרו נסיעות בין צפון תל אביב לדרומה ברכבת, כך שרכבות מדרום יגיעו עד לוד, רכבות מירושלים ומודיעין יגיעו עד נתב"ג ורכבות מצפון יגיעו עד תחנת תל אביב סבידור מרכז.

בהודעת הרכבת נאמר כי "על רקע השיבושים בתנועת הרכבות בשל תקלת החשמול, הוחלט לנצל את ההזדמנות ולשלב עבודות בטיחות חיוניות שתוכננו במקור לחודש ספטמבר. המהלך נועד למנוע פגיעה כפולה בציבור הנוסעים - גם עתה וגם בעוד מספר שבועות".