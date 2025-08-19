העיתונאי יאיר שלג, עמית מחקר במכון שלום הרטמן, תיאר בריאיון בפודקסט של אלעד שמחיוף בחדשות 12 את עומק המשבר שפקד את הציונות הדתית בעקבות תוכנית ההתנתקות. לדבריו, "הציונות הדתית של ערב ההתנתקות הייתה המגזר הממלכתי ביותר במדינת ישראל".

שלג הסביר כי הממלכתיות נבעה מהתפיסה הדתית-אידיאולוגית, שלפיה "המדים של צה"ל הם קדושים, והמדינה היא למעשה ההתחלה של תהליך הגדולה שנביאי ישראל מדברים עליה".

אולם לדבריו, תוכנית ההתנתקות טלטלה את הציבור הזה בעוצמה: "כששרון, אבי ההתנחלויות, העלה את הרעיון של פינוי יישובים - הציונות הדתית כולה הוכתה בהלם".

הוא הוסיף כי הציבור הדתי-לאומי ציפה מנציגיו בממשלה לעצור את המהלך, אך האמון בהם נשבר כשהתברר שהם לא פרשו מייד. "הציבור רצה שנציגי המגזר יפרשו מיד מהממשלה ויגרמו להפלתה, אבל זה לא קרה", אמר שלג. "רוב נציגי המפד"ל נשארו בממשלה והתפטרו רק אחרי שהתוכנית כבר אושרה בכנסת. זה היה רגע שבו התחיל להישבר האמון - גם בשרון וגם במנהיגי המגזר".

אורחים בפודקסט: יאיר שלג, עיתונאי במקור ראשון ועמית מחקר במכון שלום הרטמן ועמית סגל, הפרשן הפוליטי של חדשות 12.