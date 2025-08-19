ז'וז'ו רביע, תושב מושב ישע שבמועצה האזורית אשכול, שאיבד את בניו יובל ונועם בטבח 7 באוקטובר, סיפר כי נגנב ממנו הטלפון הנייד בתל אביב ובו כל התמונות וההקלטות האחרונות של ילדיו שנרצחו ב-7 באוקטובר.

"אתמול הייתי עם אשתי והבת בתל אביב", שחזר רביע. "סיימנו סידורים ואז הלכנו לחוף הים. צעיר עבר לידנו ופשוט לקח לי את הטלפון בלי שראיתי. כל התמונות וההקלטות של הבנים שלי, יובל ונועם, שנרצחו בשביעי באוקטובר היו על הטלפון. היו לי על הנייד הקלטות אחרונות ותמונות יקרות ערך. קשה מאוד לאבד את הזיכרונות האלה, אני לא בטוח שאצליח לשחזר. אני מבקש שיעזרו לי. זה חשוב לי מאוד".

לדבריו, הוא הבחין בגניבה רק לאחר שהאוזנייה שהייתה מחוברת לטלפון התנתקה: "נסענו להגיש תלונה במשטרה. המכשיר שלי הוא גלקסי S24, עם כיסוי שחור עבה. היינו על ספסל בדולפינריום, ישבתי שם עם אשתי, והטלפון היה לידי. כשהוא נעלם הבנתי מהאוזנייה שהוא נגנב. בגלריה יש תמונות של הבנים שלי. כל מי שיפתח ישר ידע".

יובל רביע וארוסתו נוי, יחד עם אחיו נועם, נרצחו ב־7 באוקטובר על ידי מחבלי חמאס בעת שניסו להימלט מהמסיבה סמוך לקיבוץ נירים. השלושה ניסו להגיע לקיבוץ ניר עוז ובכניסה ליישוב נרצחו בירי המחבלים.