זינוק בתאונות קטלניות עם רכב כבד

108 כלי רכב כבדים - משאיות מעל 3.5 טון ואוטובוסים - היו מעורבים בתאונות דרכים קטלניות בשנת 2024, לעומת 81 בשנת 2023.

מדובר בעלייה של 33% לעומת השנה הקודמת, כך עולה מנתוני עמותת אור ירוק המתבססים על נתוני הלמ"ס. מדובר בשנה השנייה הגרועה בעשור האחרון מבחינת מספר תאונות קטלניות במעורבות כלי רכב כבדים.

החודש נהרגה אמונה יהודית דנינו ז"ל, בת 15 מכרמי גת, כתוצאה מפגיעת משאית בכביש 3552 סמוך ליישוב אדורה שבדרום הר חברון. אמונה ז"ל הייתה אמורה להתחיל את לימודיה בכיתה י' בשנת הלימודים הקרובה.

לפי נתוני העמותה, בכל שנה מעורבים מעל ל-1,250 כלי רכב כבדים בתאונות דרכים בישראל, מהם כ-100 בתאונות קטלניות וכ-320 בתאונות קשות. מדובר ביותר משלוש תאונות ביום בממוצע שבהן מעורב רכב כבד.

עו"ד יניב עקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, אומר, "כלי הרכב הכבדים אחראים על חלק ניכר מההרוגים בתאונות דרכים בכל שנה והרבה מעל חלקם היחסי במצבת כלי הרכב. במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים הזניחו את התחום במשך שנים רבות והוא סובל ממחסור חמור בנהגים כאשר חלקם נוהגים בכלי הרכב לא תקינים, שעות רבות מעל המותר בחוק, בעייפות ובתשישות גדולה. את המצב הזה חייבים לשנות באמצעות הטמעת הטכוגרף הדיגיטאלי, אותה מערכת אשר תמנע נהיגה מעבר לשעות המותרות בחוק ותוביל לצמצום תאונות הדרכים כפי שמקובל במדינות אירופה. במקביל, יש לחזק את האכיפה כנגד כלי הרכב הכבדים ולהוריד מהכביש נהגים שהם עברייני תנועה סדרתיים. תחום הרכב הכבד בישראל חייב לעבור רפורמה מקיפה בהקדם כדי להציל חיי אדם בכביש".

בשנת 2024 התרחשו 512 תאונות דרכים בכבישים עירוניים שבהם היו מעורבים כלי רכב כבדים, מהן 32 תאונות קטלניות ו-180 תאונות קשות. ירושלים ניצבת בראש הרשימה עם 91 כלי רכב כבדים המעורבים בתאונות, ארבע מהן קטלניות ו-40 קשות. תל אביב-יפו שנייה עם 77 תאונות, מתוכן חמש קטלניות ו-26 קשות.

בהמשך הרשימה נמצאות חיפה עם 43 תאונות (אחת קטלנית), פתח תקווה עם 21 תאונות (אחת קטלנית), ואחריהן אשדוד, בני ברק, חולון, באר שבע, בת ים, רמת גן וראשון לציון. לאורך העשור האחרון, ירושלים ותל אביב מובילות במעורבות כלי רכב כבדים בתאונות, עם למעלה מ-1,100 מקרים בכל עיר.

לפי הנתונים הרב-שנתיים, מעורבותם של משאיות ואוטובוסים בתאונות דרכים חמורות וקטלניות גבוהה במיוחד, גם בהשוואה לרכבים פרטיים וגם ביחס למדינות מפותחות אחרות. המסה הגדולה של כלי הרכב הכבדים גורמת להשלכות קשות יותר במקרה של תאונה, ואילו האוטובוסים נעים לרוב באזורים עירוניים צפופים שבהם ריבוי של הולכי רגל.

בהשוואה לנסועה, שיעור ההרוגים בתאונות במעורבות משאית כבדה גבוה פי שלושה מתאונות עם רכב פרטי, ופי שניים ממעורבות משאית קלה. בתאונות עם אוטובוס כבד, שיעור ההרוגים גבוה פי שישה ושיעור הפצועים קשה גבוה פי חמישה לעומת תאונות שבהן מעורב רכב פרטי.

רוב התאונות הקטלניות עם אוטובוסים מתרחשות בדרכים עירוניות, בעוד שרוב התאונות עם משאיות מתרחשות בדרכים בינעירוניות. הנתונים מחזקים את הדרישה לרפורמה כוללת בענף התובלה הכבדה והתחבורה הציבורית.