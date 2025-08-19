תאונת דרכים קשה אירעה אחר הצהריים (שלישי) בכביש 232 סמוך לאיבים, בין שלושה כלי רכב. חובשים ופראמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי לחמישה נפגעים.

אישה בת 60 שנפצעה באורח אנוש סבלה מחבלה רב מערכתית, ולאחר פעולות החייאה ממושכות נקבע מותה.

בנוסף נפצעו שלוש נשים במצב בינוני - בת 36 עם חבלת ראש, בת 73 עם חבלות בגפיים ואישה כבת 40 עם חבלות בחזה ובגב - וכן פצועה נוספת במצב קל. הפצועות פונו לבתי החולים סורוקה וברזילי.

חובש בכיר במד"א בועז צברי וחובש מד"א יהב ג'ון סיפרו, "הגענו לזירת תאונה קשה וראינו מספר רכבים פגועים עם פגיעות חיצוניות קשות וחלק מהמעורבים נזקקו לחילוץ. לאחר שהוצאנו את הנפגעים מתוך הרכבים הפגועים אישה כבת 60 שהייתה מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה עם חבלה רב מערכתית, התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויי לב, הנשמות ומתן תרופות והעלו אותה לניידת טיפול נמרץ של מד"א שמפנה אותה תוך המשך פעולות החייאה".

הם הוסיפו, "במקביל וביחד עם כוחות מד"א נוספים שהגיעו הענקנו טיפול רפואי ל-3 פצועות במצב בינוני שנפגעו ברובם בפלג גופם העליון ולאחר טיפול רפואי ראשוני של טיפול בפצעיהם וקיבועים פינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם של האישה בת ה-60 אנוש ו-3 במצב בינוני".