צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו את המחבל ג'האד כמאל סאלם נג'אר, מחבל הזרוע הצבאית של חמאס. החיסול בוצע לפני כשבוע בהובלת פיקוד הדרום.

נג'אר פשט על קיבוץ ניר עוז במהלך הטבח הרצחני שבוצע ב-7 באוקטובר ולקח חלק ישיר בחטיפתו של ירדן ביבס. בבוקר הטבח הופצו תמונות של ירדן כשהוא מדמם מראשו ונדחף על ידי מחבלים.

בצה"ל ובשב"כ מסרו כי "ימשיכו לפעול בעוצמה נגד המחבלים שלקחו חלק בטבח הרצחני ב-7 באוקטובר".

ביבס מסר: "חלק קטן בסגירת המעגל שלי התרחש היום. תודה לכוחות צה"ל, שב"כ וכל מי שלקח חלק בחיסול אחד המחבלים שחטפו אותי ב7 לאוקטובר. בזכותכם הוא לא יוכל לפגוע עוד באף אדם. בבקשה שימרו על עצמכם גיבורים. מחכה לסגירת המעגל בחזרתם של חבריי דוד ואריאל ויתר 48 החטופים והחטופה".

במתקפת החמאס בשבעה באוקטובר מחבלים חטפו את האם שירי עם ילדיה הקטנים, אריאל בן ה-4 וכפיר בן ה-9 חודשים מביתם בניר עוז. ירדן נחטף קודם לכן בשטח הקיבוץ.

במהלך הטבח נרצחו הוריה של שירי, יוסי ומרגיט סילברמן, גם הם בני קיבוץ ניר עוז, וגופותיהם זוהו שבועיים אחר כך.

בפברואר השנה שוחרר ירדן במסגרת הפסקת האש השנייה. מאוחר יותר באותו החודש הושבו לישראל גופותיהם של כפיר, אריאל ושירי - שנרצחו על ידי שוביהם.