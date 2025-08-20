סרן (במיל') עו"ד משה תורג'מן אינו רק מיוזמי תוכנית "חרדים לסדיר", אלא גם קצין ששירת מעל 400 ימים ברציפות במלחמה הנוכחית.

בשיחה עם ערוץ 7 הוא מתאר את תחושת התסכול שלו מהמציאות שקיבלה במה לאחרונה בכתבות בחדשות 12 - הצעירים מהמגזר החרדי שלא מתגייסים וגם לא לומדים כל היום.

"לא מספיק שהם לא לומדים, הם גם אומרים שבשעת מלחמה הם לא יתגייסו כי אינם לוקחים חלק בצבא. זה קטע לא מוסרי בעיניי ואנחנו משלמים עליו מחירים יקרים".

תורג'מן מתאר את המציאות הבלתי נסבלת לדעתו: עומס מתמשך על חיילי המילואים, משפחות מותשות, פצועים רבים - וכל זאת לצד מערכת פוליטית שמתחמקת מקבלת החלטות אמיצות. "כולנו מכירים את העומס על המילואימניקים, על הפצועים, על המשפחות. זה פשוט מטורף. צר לי שהעסקנים הפוליטיים בונים ישיבות לנושרים, העיקר שלא יבואו לצבא".

לדבריו, המציאות הזו פוגעת באופן ישיר ביכולת הצבא להתמודד עם אתגרי המלחמה. "אנחנו באמצע מלחמה. וזקוקים לידיים עובדות. הצבא אומר שכל גדוד סדיר פותר בין עשרה לשנים-עשר גדודי מילואים. פורסם שהפוליטיקאים החרדים הסכימו על 4,700 מתגייסים בשנה הראשונה ו-5,800 בשנה השנייה. איך זה יקרה? הרי היום הצבא לא מצליח לגייס עשרה אחוים מהסיפור הזה. אני מאוד חושש שאנחנו משחקים בנדמה לי"

כשנשאל על תופעת ה"נושרים", הצעירים החרדים שאינם לומדים אך גם לא מתגייסים, הוא מציין "אם בעבר התפיסה הקלאסית החרדית הייתה שמי שלא לומד חייב להתגייס, היום הגענו לסיטואצי שאומרים 'נמות ולא נתגייס'. התבלבלנו. אני לא כועס על הצעירים, אני כועס על הפוליטיקאים".

הוא טוען שיש צורך דחוף בהקמת מנגנון פנימי שידאג למי שאינו לומד. "אני הייתי מצפה שיקימו ועדת רבנים שתהיה אחראית על פלוגת החשמונאים, שתקדם את כל העניין הזה. במקום זה נוח להתחבא, עד שזה מתפוצץ לנו בפנים".

תורג'מן מתאר את הטרגדיה החינוכית של אותם נערים שנדחקו לשוליים. "הם נכשלו בחברה שלהם, כי האידיאל הוא לשבת וללמוד. מי שלא מצליח - הצבא יכול להפוך לפתרון עבורו".

לדעתו, לאחר השבעה באוקטובר, כללי המשחק בנוגע לגיוס חרדים חייבים להשתנות. "התמונה השתנתה מקצה לקצה. אנחנו צריכים צבא גדול יותר ואפשר לדאוג שמי שנכנס חרדי - יצא חרדי".

הוא מצביע גם על השבר החברתי העמוק בחברה החרדית סביב סוגיית השירות. "יש 14 אלף מלש"בים במחזור בשנה. כולנו יודעים שזה בלוף שכולם לומדים. מספיק עם ההצגה הזאת. אנחנו צריכים כלכלה, ביטחון, תחבורה, רפואה - ואנחנו חלק מאותה סירה. הגיע הזמן שתקום קהילה אזרחית חרדית שלוקחת אחריות.

על השאלה אם רואים שינוי בשטח, תורג'מן משיב באופטימיות זהירה. "אצל הצעירים יש שינויים. הרבה מאוד לא מוצאים את עצמם, רק שהם לא יודעים מה זה צבא. אף אחד בסביבה שלהם לא התגייס. בשביל זה צריך לנרמל את השירות הצבאי בציבור החרדי. צריך הרבה כנסים, רשתות חברתיות, סיפורי הצלחה - להראות להם שאפשר לצמוח ולהצמיח".