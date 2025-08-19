שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס למתקפה נגדו בישיבת הממשלה, לאחר שהוביל קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה כדי להגדיל את תקציב הביטחון ובין היתר לממן סיוע הומניטרי לעזה.

לדברי סמוטריץ', "לא קל להיות שר אוצר בתקופת מלחמה. תפקיד תובעני ולא פעם כפוי טובה שדורש לנווט את הכלכלה במים סוערים כך שהיא תתן מענה לכל צרכי המלחמה בחזית ובעורף עד הניצחון בעזרת השם, ולעשות זאת באחריות ולא בפופוליזם, ותוך שמירה על עוצמת הכלכלה, על מנועי צמיחה ועל אמון השווקים, כפי שברוך השם אנו עושים לכל אורך המלחמה. לפעמים זה עוד יותר לא קל מול קומץ שרים פופוליסטי שמשתלח, מטיח עלבונות אישיים ומחפש כותרות וסיבובים פוליטיים".

בהמשך הוסיף, "אני מודה לראש הממשלה על האמון והגיבוי ולרוב המוחלט של שרי הממשלה שגילו אחריות לאומית והצביעו בעד הגדלת תקציב הביטחון הנדרשת למימון המלחמה המוצלחת שניהלנו להסרת האיום הקיומי האיראני והבטחת ביטחון ישראל ועתיד האומה. אמשיך למלא את תפקידי באחריות ובשיתוף פעולה מקסימלי עם חבריי השרים, גם כשיש מחלוקות לגיטימית, כשרק טובת המדינה, כלכלתה וביטחונה לנגד עייני, וללא שום שיקול פוליטי".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שתקף במהלך היום את סמוטריץ', פרסם פוסט חריף ברשתות החברתיות. "תארו לכם שב-7.10 ראש הממשלה ושר האוצר היו מודיעים שעוד שנתיים מהיום, נממן מכספי משלם המיסים של תושבי אופקים, ניר עוז ובארי, סיוע לעזתים שצהלו כשטבחו בהם, ואף השתתפו בעצמם בטבח. נשמע הזוי, נכון? אז לצערי זה בדיוק מה שקרה היום בישיבת הממשלה".

בן גביר הוסיף, "למרות התנגדות נחרצת שלי ושל מספר שרים נוספים, אושר קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה - כל זאת כדי לממן סיוע לתושבי עזה. אתם קוראים נכון: קיצוץ בביטחון ובשירות לאזרחי וילדי ישראל, כדי לממן סיוע לעזתים על חשבון משלם המיסים הישראלי".

לדבריו, "כידוע, אני התנגדתי בתוקף להכנסת כל סיוע שהוא לרצועה, כל עוד חמאס לא משחרר את כל החטופים שלנו. בנוסף, הזהרתי שהסיוע הזה יגיע גם לחמאס - וזה אכן מה שקרה, ובדיוק מה שקורה. אבל גם לשיטת מי שתמך בהכנסת סיוע, האם אי פעם עלה על הדעת שמדינת ישראל תממן בעצמה את הסיוע הזה?"

בן גביר סיכם, "החמור יותר: את הכסף שמשרד האוצר צריך להעביר לתקצוב אבטחת מוסדות חינוך לילדי ישראל, הוא מסרב להעביר, ובמקום זה הוא מעביר אותו כעת לטובת ילדי עזה. בושה וחרפה".

ח"כ צבי סוכות הגיב: "אם הייתי צריך לסכם את בצלאל סמוטריץ במילה אחת זו הייתה המילה אחריות. כל מי שסביבו יודע את זה כולל כל חבריו לממשלה וכולל אלו מהם שכועסים עליו עכשיו. גאה מאוד בערב הזה להיות חלק ממפלגתו של שר אוצר שיודע לשים את טובת המדינה לפני כל שיקול אחר".