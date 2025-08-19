אמלי פלטונן, חבר הפרלמנט בפינלנד, נמצא מת בתוך בניין הפרלמנט.

חברי הפרלמנט בהלסינקי מצאו את גופתו של פלטונן בן ה-30 מוטלת על הרצפה בתוך בניין הפרלמנט.

ההערכה היא כי פלטונן, חבר פרלמנט מטעם המפלגה הסוציאל-דמוקרטית של פינלנד, התאבד, ולא מדובר במעשה פשע.

בפוסט האחרון שהעלה לחשבון האינסטגרם שלו, כתב פלטונן על מחלת כליות ממנה סבל ועל הידבקות בזיהום משני.

הוא כתב כי "אני נעדר מעבודה פרלמנטרית רבה בשבועות האחרונים מאחר ואני סובל מבעיית כליות שהובילה לזיהום נוסף. אני מטופל באנטיביוטיקה תוך ורידית".

מותו של חבר הפרלמנט הצעיר היכה בתדהמה את חבריו לפרלמנט בהלסינקי ואת אזרחי פינלנד. "מותו של אמלי פלטונן מזעזע אותי ואת כולנו עמוקות. הוא היה חבר אהוב מאוד בקהילה שלנו, ונתגעגע אליו מאוד. חיים צעירים הסתיימו מוקדם מדי. אנו משתתפים בצערם של יקיריו ומאחלים להם כוח בשעת צערם", אמרה יו"ר סיעת הפרלמנט של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית בפינלנד, טיטי טופוריינן.

משטרת פינלנד, שהגיעה בכוחות גדולים לבניין הפרלמנט בהלסינקי, פתחה בחקירה על נסיבות מותו של פלטונן.

חבר הפרלמנט הצעיר החל את הקריירה הפוליטית שלו כבר בגיל 18, כאשר נבחר כחבר מועצת העיר יארבנפה. ארבע שנים מאוחר יותר הוא כבר נבחר ליו"ר מועצת העיר, ובשנת 2023 נבחר כחבר הפרלמנט הלאומי של פינלנד.