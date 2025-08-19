המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, עו"ד אביטל סומפולינסקי ועו"ד גיל לימון, פנו במכתב לאמיר מדינה, ממלא מקום מנכ"ל משרד העבודה, בעניין מבחני התמיכה לשנת הלימודים הקרובה תשפ"ו, הנוגעים למימון שכר לימוד במעונות ובמשפחתונים.

במכתבם התייחסו לפסק דינו של בג"ץ בעתירה בנושא זכאות הורים חייבי גיוס לסבסוד על בסיס לימודים תורניים, אשר קבע תקופת מעבר להפסקת הזכאות. בהתאם לפסק הדין, פרסם שר העבודה מבחני תמיכה מעודכנים, שכללו הוראה על סיום החלופה של זכאות ללומדים תורניים החייבים בגיוס החל ממרץ 2025.

המכתב בעניין מבחני התמיכה

המשנים ציינו כי על רקע מאות בקשות שהוגשו לשינוי תבחין הסבסוד ופרסומים על הנחיות מגורמים מסוימים לעקיפת הדרישות, גובש נוהל חדש המגדיר דרישות מסמכים למבקשי שינוי סטטוס תעסוקתי החל ממרץ 2025, על מנת למנוע מעברים פיקטיביים. הנוהל אושר ופורסם לאחרונה.

בהמשך, העלו המשנים שתי נקודות עקרוניות. האחת נוגעת לקושי באכיפת סבסוד כאשר ההורה מועסק בעסק של בן/בת זוג או מוסד תורני - מצבים שבהם קשה לבחון את עמידת ההורה בתנאי הזכאות. לדברי המשנים, "קיים קושי מושגי בהענקת סבסוד בגין תבחין אשר לא ניתן לבחון את התקיימותו, וממילא לבצע לגביו אכיפה".

הנקודה השנייה נוגעת לסוגיית השירות הצבאי. לטענתם, "הענקת סבסוד ישיר בהיקף משמעותי לשם עידוד תעסוקה או לימודים של אדם שהפעילות שהוא חייב בה על פי דין היא גיוס לצבא - אינה מתיישבת עם חובת הגיוס ועם עקרון שלטון החוק".

המשנים מציעים לבחון את האפשרות לכלול במבחני התמיכה תנאי המחייב הסדרת מעמד מול רשויות הצבא כתנאי לקבלת הסבסוד, ללא קשר לתבחין המזכה.

בסיומו של המכתב קראו לגיבוש החלטה סדורה ומנומקת בעניין מבחני התמיכה, וזאת לאור המורכבויות שהוצגו.