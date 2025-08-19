מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, ח"כ יהודה ולד, תקף בחריפות את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ברקע התנגדותו לקיצוצים התקציביים ולהעברת תקציב לחלוקת מזון ברצועת עזה.

ולד הסביר כי הקיצוצים שנעשו בתקציב המדינה נועדו לממן את ההוצאות הביטחוניות החריגות בשל הלחימה מול איראן ובשבע חזיתות שונות. "לשם כך עשו קיצוץ רוחבי שווה בכל משרדי הממשלה. כולם. במקום להפיל את העלויות על הציבור מקצצים במשרדים. כל משרד מחלק את התקציב שלו ואחראי על חלוקתו", כתב ולד, תוך שהוא מזכיר כי "בן גביר בעבר קיבל תוספת ענקית של מיליארדים למשרדו".

עוד הבהיר כי הקיצוץ התקציבי שעליו מדובר "אינו מתקציב השנה הנוכחית אלא מתקציב 2026".

לדבריו, ההחלטה להעביר תקציב לחלוקת מזון לתושבי עזה לא התקבלה מתוך חולשה, אלא להפך - מתוך צורך אסטרטגי. "אף אחד ברמה הבינלאומית לא ייתן לעצור הכנסת מזון לעזה. הכסף הוא בשביל חלוקה לא על ידי חמאס, מה שיעזור להכריע את המלחמה", אמר. הוא הדגיש כי מדובר בהחלטת קבינט ולא בצעד עצמאי, "כדי לאפשר את המשך הלחימה".

ולד המשיך ותקף את בן גביר בחריפות על עמדותיו בנושא, "הבחירה של בן גביר לרקוע ברגליו, להתנגד לתקציב בחוסר אחריות או להתנגד לחלוקת מזון שלא מגיעה לחמאס ולהתעלם מהמציאות - היא במקרה הטוב ילדותית ופופוליסטית, במקרה הרע פוגעת במלחמה וביכולת לנצח".

לבסוף הציג ולד שתי שאלות ישירות נגד השר לביטחון לאומי: "למה בן גביר לא מספר לאן נעלם תקציב חשבון אבטחת מוסדות החינוך במשרדו? ולמה, בניגוד לסמוטריץ', בן גביר הצביע עם ראש הממשלה בקבינט האחרון בעד יציאה למערכה בעזה גם לא עבור ניצחון, אלא גם במחיר עצירה לעסקה חלקית?"