ההסבר של סמוטריץ' ללא קרדיט

שרים בממשלה תקפו היום (שלישי) את שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על רקע הקיצוצים שיזם בתקציבי משרדי הממשלה.

השרים איתמר בן גביר ויואב קיש טענו כי מדובר בקיצוץ לטובת "ילדי עזה", והזהירו כי הפגיעה בתקציבי האבטחה תוביל לאי פתיחת מוסדות החינוך בשנת הלימודים החדשה.

סמוטריץ' לא הגיב היום ישירות להאשמות בדבר העברת כספים לעזה, אך בסרטון שפרסם בשבוע שעבר ברשתות החברתיות הדף את הטענות.

הוא הסביר כי הטענות אינן נכונות, וכי הכספים אינם מועברים בפועל לעזה. "העזתים לא מעניינים אותי. מה שמעניין אותי זה הניצחון וההשמדה המוחלטת של חמאס", אמר.

לדבריו, "מה שינצח את חמאס זה שאנחנו ננתק אותו מהסיוע, ננתק אותו מהאוכלוסייה, נחנוק אותו כלכלית. אבל כל עוד לא ננתק אותו מהסיוע ונחנוק אותו אזרחית, אין סיכוי בעולם לנצח אותו".

סמוטריץ' הוסיף כי המהלך נועד להכין "קופסת ביטחון" למקרה שבו החברה האמריקנית המנהלת את מרכזי חלוקת הסיוע לעזה לא תוכל לעמוד בעלויות.

"אני מחוקק קופסת ביטחון גדולה שאנחנו צריכים בגלל המלחמה באיראן ואני רוצה לשמור שם קופסה, כדי שאם נצטרך לעזור לחברה האמריקאית לממן ולהקים את המחפ"זים ולחלק את הסיוע כדי שהאיוולת הנוראה תיפסק - זה מה שיביא לנו את הניצחון ואת החטופים".

האם הקיצוץ כולל את תקציב אבטחת מוסדות החינוך? יהודה ולד, מנכ"ל מפלגת הציונות הדתית, טוען שלא. הוא פנה לשר בן גביר ותהה: "למה בן גביר לא מספר לאן נעלם תקציב חשבון אבטחת מוסדות החינוך במשרדו?"