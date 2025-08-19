שרונה מזליאן, חוקרת איראן במרכז ללימודים איראניים באוניברסיטת תל אביב, התייחסה הערב (שלישי) להיעדרות הציבורית של מנהיג איראן עלי ח'מינאי מאז מלחמת 'עם כלביא'.

לדבריה, "אפשר לספור על פחות מכף יד אחת את מספר הפעמים מאז המלחמה בהם הופיע בציבור והקליט הצהרות פומביות. לפני כן, הבן אדם היה מופיע ללא הפסקה לאורך כל השבוע ובפורומים שונים, עם הצהרות רהב, ניסיונות להפגין עוצמה ואיומים שונים ומגוונים".

מזליאן העריכה כי הסיבה לכך היא חולשה עמוקה של ח'מינאי, "אני מעריכה שהוא בדיכאון, חלש ומאד חושש לחייו. חלק גדול מהמפקדים הבכירים והאהובים שלו אינם, הוא הושפל קשות על ידי ישראל והעתיד של הרפובליקה האסלאמית - מפעל חייו - בסכנה".

עוד ציינה כי היעדרותו בולטת במיוחד על רקע הצהרותיו של הנשיא פזשכיאן שהודה בקשיים במדינה. לדבריה, "היה מצופה שהוא ייצא להרגיע את הציבור, אבל במקום הוא מסתתר. ייתכן והוא במצב לא טוב, עד כדי כך שהסובבים שלו סבורים שעדיף שהעם והעולם לא יהיו עדים למצבו".

מזליאן סיכמה כי ייתכן מצב בו המשטר יסתיר את דבר מותו של ח'מינאי עד שיבטיח את הסדר הציבורי. "סביר להניח שכשאשר יילך לעולמו, לא תהיה הודעה מיידית לציבור, עד אשר יסדרו מאחורי הקלעים את המינוי ויפעלו להבטיח את הסדר הציבורי ככל הניתן בשעת פרסום הבשורה".