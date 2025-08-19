מצבו הרפואי של המקובל הישיש מבני ברק הרב אלטר דוד חיים שטרן הולך ומתדרדר.

הרב שטרן בן ה-93 מאושפז בבית החולים לניאדו בנתניה מזה שלושה שבועות ובמהלך היממה האחרונה חלה החמרה במצבו.

ביום חמישי הקרוב תתקיים עצרת תפילה המונית ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות רבנים, תלמידים ואלפי מתפללים לזכות רפואתו של הרב. במקביל נערכות יוזמות תפילה בבתי כנסת ובתי מדרש בבני ברק ובריכוזים נוספים בארץ ובעולם.

לבקשת בניו של הרב, הציבור נקרא לקבל קבלות לזכותו, כולל שמירה על כבוד התפילין והימנעות משיחת חולין בעת עטייתן, וכן שמירה על קדושת בית הכנסת.

הרב שטרן, בן 93, ממקורבי ה'חזון איש' ומתלמידיו של המשגיח מפונביז הרב יחזקאל לוינשטיין. לפני שלוש שנים התחתן בזיווג שני עם הרבנית ברנסדורפר, אלמנתו של הרב אהרן ברנסדורפר. הרב שטרן מוכר כמחבר ספרים ומקובל בעיר בני ברק.

שמו לתפילה: רבי אלטר דוד חיים בן חיה שרה לביאה לרפואה שלמה.