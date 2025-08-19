ח"כ עמית הלוי מהליכוד התייחס הערב (שלישי) לתכנית המבצעית שהוכנה בצה"ל לכיבוש העיר עזה, ועומדת כעת בפני שר הביטחון לשם אישור.

הלוי, שמכיר את עקרונות התכנית, התריע כי בגרסתה הנוכחית היא עלולה להיכשל ולגבות מחיר דמים יקר. לדבריו, התכנית אינה מממשת את היעדים שקבע הקבינט לאחרונה, בדומה לתכנית הקודמת "מרכבות גדעון".

"כמי שמכיר את התכנית אני שב ומתריע פומבית על המרכיבים שמחייבים שינוי לאלתר", כתב הלוי והזהיר כי "ללא שינויים אלו תכנית זו, כמו הקודמת לה 'מרכבות גדעון', תיכשל, תגבה מחיר דמים יקר ולא תממש את היעדים שקבע הקבינט לאחרונה".

בין השינויים שדרש, "אסור בשום אופן להכניס את החיילים לשכונות העיר עזה. יש לכתר את העיר ואחרי שצה"ל מאפשר במשך כמה ימים פינוי אוכלוסייה לאזור מדרום לציר נצרים, יש לסגור את השיבר, להפסיק כל סיוע לאזור הצפוני ולהשמיד באש מבחוץ את מקורות המחיה הפעילים וכל כח אויב שבו. בהיעדר מים ודלק, האויב שיישאר ייכנע תוך ימים ספורים ללא כניסה של חייל אחד פנימה וללא צורך בגיוס מילואים נרחב. אח"כ יש להשלים את הטיהור המלא".

עוד תקף הלוי את "העמדה המשפטית לאספקת כוחות האויב - עד היום הרמטכ"ל מגבה את העמדה המשפטית המופרכת על פיה חובת ישראל לספק אוכל, מים, דלק וציוד לאזור בו פועלים כוחות האויב, זאת גם בשעה שישראל מאפשרת לאוכלוסייה מקורות מחיה באזורים סמוכים. המשמעות המזעזעת והבלתי מוסרית היא שהרמטכ"ל שולח לחזית את החיילים בידו האחת ובידו השנייה מחזק באותה חזית את האוייב הנלחם בהם. מחיר הדמים ששילמנו ב-21 החודשים האחרונים איום ואסור בשום אופן לשר הביטחון לאשר שוב תכנית שממשיכה לפעול בדרך זו".

בנוסף, דרש כי התכנית תתייחס ליעד שהציב הקבינט - שליטה ביטחונית מלאה ברצועת עזה כולה - ולא רק בעיר עזה. הוא הוסיף כי יש לוודא יישום מלא של החלטות הדרג המדיני על ידי צה"ל, תוך פיקוח צמוד של שר הביטחון.

"מניסיוני כחבר וועדת חוץ וביטחון בשלש השנים האחרונות למדתי שצמרת צה"ל עלולה להשתמש בדרכים שונות כדי לא ליישם באופן מלא ומהיר את הוראות הדרג המדיני. לכן על שר הביטחון להכיר את כל פרטי התכנית ולפקח באופן יום יומי על יישום מלא של התכנית".

"אנחנו בימים קריטיים", סיכם הלוי, "קצינים ולוחמים רבים מחכים זמן רב מידי לתכנית אפקטיבית שתביא להכרעה מהירה ולניצחון מוחלט, שיביא לשינוי יסודי במזרח התיכון וישמש לקח לכל אויבינו. הימנעות מכוונת מהכרעה והתארכות המלחמה פוגעות ביסודות הביטחון הלאומי של ישראל וכמובן בחיי חיילי צה"ל. לכן יש חשיבות רבה מאוד לתכנית הזו וליישום נכון שלה. ליבת התכנית, כפי שדרשתי מהימים הראשונים של המלחמה, היא שליטה מלאה ברצועה. זהו המפתח היחיד לניצחון ובכוחנו לעשות זאת תוך שבועות ספורים".